È comparso un video che riprenderebbe lo sparo di prova collegato alla morte del superpoliziotto De Gennaro. Il filmato è entrato nel fascicolo giudiziario mentre proseguono gli accertamenti sulla vicenda.

Sulle circostanze del suicidio sono ora aperti due filoni di indagine. La procura di Grosseto sta conducendo una inchiesta principale, mentre la procura antimafia di Firenze ha aperto un fascicolo nell’ambito delle indagini sulle stragi di mafia.

Contestualmente è stata disposta una perizia calligrafica sulle lettere legate al caso, affidata ai consulenti incaricati dagli investigatori. L’esame mira a chiarire l’autenticità e la paternità dei testi esaminati.

I nuovi elementi — il video dello sparo e gli approfondimenti tecnici sulle lettere — sono stati registrati negli atti mentre le procure coinvolte proseguono gli accertamenti.