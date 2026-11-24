Jensen Huang è stato reintegrato alla guida di Nvidia dopo una fase di forte pressione politica alla Casa Bianca. Sullo sfondo della vicenda c’è Donald Trump, che secondo la ricostruzione ha prevalso su Rubio e Bessent nella contesa sul futuro del gruppo.

Il presidente si è appoggiato a figure come Vance e Musk e ha fatto pesare le richieste dei mercati per ottenere il ritorno del fondatore a capo dell’azienda. Il reintegro è avvenuto nel pieno di un confronto che ha visto la linea della Casa Bianca imporsi su altri attori politici.

Nonostante il rientro di Huang, il nuovo Congresso non intende far cadere le inchieste aperte sul “re dei chip”: le investigazioni parlamentari proseguiranno, secondo le fonti della vicenda.

La cronaca dell’intervento e delle sue implicazioni è seguita dal nostro corrispondente Paolo Mastrolilli.