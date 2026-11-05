UCI Luxe Marcon: un calendario di novembre eccezionale tra Kids Club, horror e cinema italiano

A novembre la multisala UCI Luxe di Marcon presenta un programma articolato che va dal cinema per l’infanzia alle rassegne d’autore, con appuntamenti dedicati al brivido e alle nuove uscite italiane. Il calendario punta a coprire interessi diversi, alternando proiezioni per famiglie, serate in lingua originale e titoli d’essai.



Tra gli eventi speciali del mese spicca la partecipazione alla rassegna Grande Cinema Made in Italy. L’8 novembre sarà proiettato Se domani non torno, il film dedicato a Giulia Cecchettin: in sala sarà presente Gino Cecchettin che dialogherà con il pubblico, sotto la moderazione della giornalista Marta Perego.



Nelle settimane successive arriveranno sulle pareti del multisala altri titoli nazionali attesi. Dal 12 novembre sono previsti Un weekend artificiale, firmato e interpretato da Leonardo Pieraccioni, e Il rumore delle cose nuove, pellicola diretta da Paolo Genovese con Stefano Accorsi ed Emanuela Fanelli.



Il programma per le famiglie è affidato al Kids Club, la fascia del weekend dedicata ai più piccoli che offre biglietti a prezzo agevolato. Per due settimane saranno proiettati quattro mediometraggi prodotti da Magic Light Pictures, ispirati ai libri per l’infanzia di Julia Donaldson e illustrati da Axel Scheffler. I corti, della durata di circa 30 minuti ciascuno, avranno come protagonisti personaggi noti ai bambini, dal Gruffalò alla Strega Rossella.



Ogni biglietto del Kids Club comprende la visione di due mediometraggi e il prezzo speciale è fissato a 4,50 euro. Per venire incontro a spettatori con esigenze sensoriali, alcune proiezioni sono disponibili in versione Autism Friendly: luci attenuate, volume ridotto e una sala con atmosfera più tranquilla. In particolare, l’8 e il 15 novembre sono in cartellone gli abbinamenti Il Gruffalò e la sua piccolina + Bastoncino.



Chi cerca il brivido trova nella programmazione di novembre una rassegna horror distribuita su più fine settimana. Tre titoli si alternano con sessioni ripetute: Verity sarà in programmazione il 6, 7 e 9 novembre; Mammina il 13, 14 e 16; Whalefall: Nella balena il 20, 21 e 23.



Per gli spettatori interessati ai film in lingua originale, UCI Luxe Marcon conferma gli appuntamenti settimanali del mercoledì e del giovedì. Tra le proiezioni segnate in calendario ci sono Wild Horse Nine (5 e 11 novembre), Ebenezer (12 e 18 novembre), Hunger Games: Sunrise on the Reaping (19 e 25 novembre) e Focker In-Law (26 novembre e 2 dicembre), tutte con sottotitoli in italiano.



La rassegna Essai occupa invece i lunedì del mese con tre titoli di cinema d’autore: Rider il 9 novembre, Balcanica il 16 e Zustissia il 23. Si tratta di un’offerta pensata per un pubblico interessato a opere più ricercate e a programmazioni curate.



Ogni martedì continua il ciclo Ricomincio da Tre, con accesso a prezzo ridotto: il 10 novembre è proiettato L’Estranea, mentre il 17 novembre è la volta di Street Fighter.



UCI Cinemas fa capo al gruppo ODEON Cinemas Group, il principale circuito cinematografico europeo, a sua volta controllato da AMC Entertainment Holdings. In Italia il marchio è presente con 32 strutture multiplex e un totale di 328 schermi.



Per acquistare i biglietti si possono utilizzare le biglietterie automatiche in sala, l’app UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android o il sito ufficiale. Sul sito ucicinemas.it è possibile consultare date e orari di ogni sala.