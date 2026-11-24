Il procuratore di Prato, Tescaroli, ha richiamato l’attenzione sul ruolo di De Gennaro nelle indagini contro Cosa Nostra, avvertendo contro tentativi di revisionismo della sua figura.
Secondo Tescaroli, De Gennaro operò come investigatore a Palermo e godeva della fiducia di Giovanni Falcone. Su questo punto il procuratore ha sottolineato l’importanza di non travisare il passato giudiziario dell’ex magistrato.
Rivolgendosi alla necessità di chiarire i fatti attraverso gli strumenti della giustizia, Tescaroli ha affermato che “si può raggiungere la verità solo con rigore giudiziario”.
La posizione espressa dal procuratore è stata riportata nell’articolo pubblicato da Repubblica il 24 novembre 2026.