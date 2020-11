Tom Cruise e la Mission Impossible a San Marco: Palazzo Ducale esplode [video]

Tom Cruise e la Mission Impossible a San Marco, Palazzo Ducale esplode grazie ad un gioco di luci proiettato sulla facciata del museo veneziano. Un video mapping davvero spettacolare quello che accompagna la prima serata di riprese di Mission Impossible 7 – Lybra nell’area marciana.





Piazza San Marco diventa così un grande set cinematografico, illuminata dai fari ai lati del molo e delle Procuratie Nuove. Un fascio di luce arriva anche dall’alto, da una gru posizionata per le riprese Cinematografiche sul grande pontone che galleggia in bacino San Marco.

Anche il campanile è illuminato per l’occasione e, sotto i portici di Palazzo Ducale, sono state posizionate alcune file di ceri su portacandele di vetro. L’effetto è quello di un’atmosfera suggestiva: un percorso di candele oltre la Porta della Carta e lungo tutto l’ingresso di Palazzo Ducale, fin sopra alla Scala dei Grandi. Sarà da lì che passerà Tom Cruise per i “ciak” all’interno del palazzo?





Nelle sale del palazzo dei dogi veneziani, e probabilmente nella maestosa Sala del Maggior Consiglio, si gireranno proprio in queste ore le scene della grande festa che prevede la partecipazione di circa 200 comparse, anche in costume.

Non mancherà l’azione: alcuni “ciak” si svolgeranno anche all’esterno del palazzo, in una piazza San Marco notturna e sull’acqua, con il coinvolgimento di alcune gondole a cui sono state appese delle lanterne e di una decina di gondolieri.

Sulle rive, vicino al ponte della Paglia, oltre agli operatori e agli addetti alla sicurezza, vi sono alcuni fan che sperano di incontrare o riuscire a fotografare Tom Cruise prima della sua entrata a Palazzo Ducale.

Sono molti i passanti che si fermano a fotografare e riprendere le proiezioni sulla facciata del Ducale che nel gioco di immagini tridimensionali sembra sgretolarsi ed esplodere. Un effetto spettacolare che incanta chiunque si trovi a passare lì davanti, come vi mostriamo nel video.

Tra le attrezzature e gli operatori della troupe, i tecnici, i trasportatori, gli attrezzisti, uomini della sicurezza e steward che invitano a non sostare sul ponte della Paglia, il dispositivo a San Marco è imponente e arriva fin sulla Riva degli Schiavoni, davanti alle Prigioni.

La concentrazione di addetti, imbarcazioni e strumentazione lascia immaginare che anche il Ponte dei Sospiri potrebbe esser lo sfondo di alcune immagini in barca.

Le riprese a Palazzo Ducale proseguiranno per tutta la notte, fino a domattina, e si sussurra che si vedrà anche Tom Cruise correre in Piazza San Marco per una nuova scena d’azione. Aumenta così la curiosità dei cinefili per la nuova pellicola della saga di Ethan Hunt, l’agente della Forza missioni impossibili.

L’uscita nelle sale è prevista il 19 novembre 2021.

Giorgia Pradolin