La confessione di chi è “scappato” da Venezia: “Vetrerie, portieri, bugie…”. Lettere al giornale

In risposta alla lettera al giornale: “Il lusso dei grandi alberghi veneziani porta ricchezza? La confessione di Jacopo, portiere per 5 anni“.

Il sistema delle vetrerie è stato creato grazie alle sale, praticamente dei supermercati del vetro ( dove gira anche vetro che nulla a che vedere con il vero vetro di Murano ).

I Furbi furbi, si fa per dire, hanno cominciato anni or sono con una percentuale sulle vendite da riservare ai portieri.

Per farsi concorrenza uno con l’altro hanno poi giocato al rialzo fino ad arrivare in certi casi, per gli hotel più lussuosi, al 30 % ovvero se un cliente spende 5000 euro , 1500 vanno al portiere.

Alcuni di questi si sono arricchiti nel vero senso della parola , parlo di portieri di alberghi rinomati.

Questo sistema marcio, la cui fama ha varcato i confini italiani ha fatto sì che chi compra Murano nelle sale si ritrova a pagare un prezzo spropositato per lo stesso vaso o lampadario rispetto al negozio di Venezia.

Si sprecano poi le trovate per giustificare questi sovrapprezzi da parte dei ” gestori ” delle vetrerie , vere e proprie menzogne tipo a Venezia il vetro costa meno perché di seconda scelta oppure sono imitazioni made in Cina ecc. Peccato che il made in Cina lo si può comprare più facilmente a Murano .

Ho lavorato nelle sale per anni e posso dire che il giro di nero a Venezia è mostruoso , non credo però che le cose cambieranno.

Spesso i complici sono gli stessi che dovrebbero effettuare controlli.

Venezia è sprofondata grazie alla globalizzazione e alla complicità di alcuni veneziani che per i schei hanno svenduto la città.

Quello che con coraggio ha scritto il sig. Jacopo è pura verità, per questo ho lasciato definitivamente l’Italia e Venezia , negli hotel qui in Francia il servizio è impeccabile da ambo le parti.

L’ambiente di solito è sano e rispettoso , le paghe sono dignitose , i ruoli sono chiari e ben definiti .

Si ha diritto a 2 giorni di riposo , il contratto a tempo determinato non prevede il licenziamento , gli orari sono mensili e vanno rispettati . Insomma un altro mondo .

Cara Italia a volte mi manchi ma costruirsi un futuro oramai resta un miraggio , la meritocrazia non esiste , e come dice Jacopo bello schifo che i giovani si sono ridotti a yesman.

L.F.

(lettera firmata)