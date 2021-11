“Alle vetrerie di Murano 3 milioni, anche ai furbetti, quelli che evadono milioni di euro”. Lettere

In riferimento all’articolo: “Fornaci di Murano ‘salvate’ dalla Regione“. Lettere al giornale.

Io penso che:

…ma come, le vetrerie di Murano vengono finanziate con tre milioni di euro, dopo che più di qualcuna, da quanto leggo su quotidiani locali, è stata “pizzicata” ad evadere milioni di euro (anche 4 milioni per una sola vetreria, e nascosti anche 170.000 euro di incassi in un giorno!).

Ma siamo alla follia!

La vergogna dei furbi premiati e gli onesti tartassati fino a dove arriva?

C’è gente che si spacca la schiena per guadagnare una miseria e paga tutte le tasse, e poi i loro soldi vengono dati a chi ha tentato di fregare lo Stato e i contribuenti?

Ma i normali cittadini chi li aiuta a pagare luce e gas dato che hanno invece pagato tutte le tasse?

Chi li salva dal fallimento familiare e dalla povertà? A quanto pare nessuno: i soldi delle loro tasse vanno agli evasori…!

Alle famiglie nessuno le salva!

E’ giusto salvare il vetro di Murano. Appunto, il Vetro (e chi lo produce pagando quanto dovuto), non i furbi e disonesti!

Si rivedano i finanziamenti a pioggia a tutti e si SCELGANO chi è meritevole, dopo accurati accertamenti fiscali e contributivi!

Chi non è in regola, niente soldi, e se chiude, il Comune ne prenda la gestione, garantendo così lavoro e pagamento delle tasse regolari.

Bisogna opporsi ai finanziamenti, con soldi di chi le tasse le paga fin troppo, a società che ne hanno pagate pochette!

Basta furbate! C’è un limite a tutto!

Prof. fabio mozzatto,

Venezia