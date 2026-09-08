“Regata Storica 2026: plauso alle vincitrici, ma che tristezza le finestre vuote di cui nessuno ha parlato”. Lettere

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Bravissime Debora Scarpa di Pellestrina e Silvia Bon di Burano, che hanno vinto anche quest’anno la Regata Storica delle donne nelle mascarete. Ricordo che Debora (52 anni, alla sua sesta vittoria) cura, con grande sacrificio, molte colonie feline, come ha raccontato Alberto Vitucci nella telecronaca RAI. E che qualche anno fa ha subito un grave infortunio quando, durante un allenamento in Laguna, la sua imbarcazione è stata distrutta da un taxi.

Tristezza invece nel vedere tante e tante finestre sulle rive del Canal Grande desolatamente chiuse e senza alcuna presenza. A differenza degli anni che furono, quando Venezia aveva ancora i suoi abitanti e le sue attività più consone. Si sono sentiti, nella trasmissione, ben pochi accenni critici su questa grave realtà.

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Cristina Romieri,

Venezia Lido