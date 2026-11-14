Maestranze della Fenice in sciopero: la prima di Fedora cancellata

Davanti all’ingresso del Gran Teatro La Fenice, a Campo San Fantin, decine di lavoratori hanno trasformato la protesta in assemblea pubblica dopo lo sciopero che ha portato alla cancellazione della prima di Fedora, in apertura della stagione lirica 2026-2027. Sul posto si è respirata un’atmosfera tesa più che festosa: il sipario non si è alzato e gli operatori hanno voluto mettere in chiaro le ragioni del fermo.



Circa un centinaio di persone — orchestrali, coristi, tecnici di palco, truccatrici, sarte e personale amministrativo — si sono raccolte sotto le scale del teatro. Per rompere il silenzio, l’assemblea è iniziata sulle note di Ma il cielo è sempre più blu, di Rino Gaetano, poi è proseguita con interventi aperti e circolari di confronto.



A rappresentare le maestranze è intervenuto Emiliano Esposito, corista e rappresentante Rsu Fistel Cisl, che ha ripercorso la progressiva riduzione di ruoli chiave nell’organico del teatro. Dal 2014, ha ricordato, sono venute meno due figure centrali: il segretario artistico e il segretario di produzione. Il primo funge da tramite con coro, orchestra e solisti per le esigenze artistiche; il secondo, non sostituito dal 2020, si occupa della gestione operativa della produzione.



Secondo Esposito, l’assenza di questi profili impedisce di risolvere criticità di esecuzione e aumenta la concentrazione di responsabilità nelle mani di poche persone. È questo, ha spiegato, il motivo alla base dello sciopero proclamato dalle maestranze: chiedere il ripristino di competenze e figure specializzate, oltre a una programmazione del lavoro compatibile con l’orario contrattuale.



Il teatro produce ogni anno oltre 150 alzate di sipario e appuntamenti sinfonici in sedi diverse. Tuttavia, ha sottolineato la delegazione, la quota di risorse che arriva dal prodotto interno lordo non è sufficiente per aumentare la produzione e sostenere nuovi investimenti. I lavoratori affermano di voler svolgere le 28 ore settimanali previste dal contratto, ma denunciano che la direzione spesso programma soltanto la metà dell’orario, con ricadute occupazionali ed economiche sul personale.



Nel corso della conferenza i rappresentanti dei lavoratori hanno anche respinto attacchi apparsi sui media che mettevano in discussione stipendi e presunti privilegi. L’assemblea si è mostrata compatta nel difendere la professionalità delle maestranze e nel chiedere una governance orientata alla qualità artistica più che al contenimento dei costi.



Sul fronte politico, i sindacati hanno puntato il dito contro scelte di programmazione ritenute improntate al risparmio e hanno denunciato l’assenza di risposte istituzionali. Nomi propri citati dagli intervenuti sono il sovrintendente Colabianchi, accusato di aver privilegiato logiche di contenimento, e il sindaco Venturini, al quale viene contestata una mancata replica agli appelli del personale dalla scorsa estate.



La Fondazione Teatro La Fenice ha risposto con una nota in cui afferma che la disponibilità al dialogo «non è mai venuta meno». Nel comunicato la Fondazione osserva di non avere ricevuto dalle Rsu alcuna comunicazione formale o una piattaforma rivendicativa attraverso i canali istituzionali, e segnala di aver appreso da fonti di stampa alcune indiscrezioni su richieste che, così come riportate, aumenterebbero i costi fissi.



Pur chiedendo chiarezza sui contenuti delle rivendicazioni, la Fondazione ha proposto alle Rsu un incontro per lunedì 16 novembre alle ore 9, auspicando che il confronto possa tornare su «un piano di chiarezza, concretezza e reciproca correttezza» e che venga valutata una possibile revisione in vista degli interessi dei lavoratori, del teatro e del pubblico.