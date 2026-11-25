“Con due assemblee molto partecipate si sono espressi con il voto 215 dipendenti: la maggioranza ha confermato lo sciopero previsto per il 28 all’apertura della stagione sinfonica.

Con tutta evidenza si è completamente esaurita la fiducia nella correttezza e disponibilità della Direzione.

Le Rsu e le segreterie sindacali Teatro La Fenice

SLC CGIL – FISTEL CISL – UILFPC – FIALS-CISAL”

Con questo breve e stringato messaggio viene lanciata la nuova “dichiarazione di guerra”. Il Teatro La Fenice di Venezia si trova di nuovo sugli scudi con le maestrannze che hanno deciso di proseguire la mobilitazione. Dopo le assemblee tenutesi il 25 novembre, 215 dipendenti hanno votato a favore del secondo sciopero, previsto per il 28 novembre, che avrà conseguenze dirette sulla programmazione del prestigioso teatro. Questo secondo stop, a pochi giorni dall’inizio della stagione sinfonica, comporterà l’annullamento anche dello spettacolo inaugurale.

Questo nuovo sciopero segue quello del 13 novembre, che aveva già costretto a cancellare la prima della stagione lirica con “Fedora” di Umberto Giordano. Gli eventi degli ultimi giorni evidenziano un clima di crescente tensione tra le maestranze e la direzione del teatro, culminato nell’impossibilità di trovare un accordo. I tentativi di conciliazione, infatti, sono risultati infruttuosi, portando a una situazione di stallo che non sembra destinata a risolversi nel breve periodo.

I rappresentanti sindacali, in una nota condivisa, hanno espresso la loro preoccupazione per la mancanza di fiducia nella direzione, affermando che «si è completamente esaurita la fiducia nella correttezza e disponibilità della Direzione». Questa dichiarazione sottolinea non solo il malcontento attuale, ma anche la frustrazione accumulata nel tempo, che si è tradotta in azioni concrete come gli scioperi. La situazione al Teatro La Fenice rappresenta un caso emblematico di come le dinamiche interne possono influenzare la vita culturale di una città, in questo caso, una delle più iconiche d’Italia.

Le assemblee che hanno condotto al voto di oggi sono state attese con grande attenzione, poiché riflettevano la volontà delle maestranze di mantenere alta l’attenzione sulle proprie rivendicazioni. È evidente che gli eventi non hanno solo un impatto sulla programmazione artistica, ma pongono anche interrogativi più ampi sulla gestione e sulla leadership all’interno di una delle istituzioni culturali più prestigiose del paese.

In un momento così delicato, la speranza è che le parti possano trovare un terreno comune e ripristinare una comunicazione costruttiva, senza la quale sarà difficile evitare ulteriori escalation. La gestione delle risorse umane e la capacità di ascoltare le istanze dei lavoratori sono elementi cruciali per garantire un ambiente di lavoro sereno e produttivo.

Con la conferma del secondo sciopero e l’annullamento dello spettacolo inaugurale della stagione sinfonica, il Teatro La Fenice si trova davanti ad un passaggio cruciale: continuare con un atteggiamento così rigido potrebbe continuare a compromettere la programmazione e la reputazione di un’istituzione storica.