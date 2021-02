Ariadna Romero al Grande Fratello VIP: faccia a faccia con Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi

Quello che si è visto negli ultimi giorni è un Pierpaolo Pretelli in crisi, un padre che avverte la distanza del figlio avuto tre anni fa da Ariadna Romero. A complicare le cose, le voci sopraggiunte da fuori dalla Casa che dicevano: “Pier, tuo figlio non guarda più la tv per Giulia” riferendosi alla Salemi, nuova fiamma del concorrente. Pretelli era arrivato a pensare di non essere un buon padre ma Alfonso Signorini l’ha chiamato in Confessionale dove ad aspettarlo c’era una maglietta del piccolo Leonardo con la scritta “Forza papà”.

Il sentimento di Pierpaolo Pretelli per Ariadna Romero

Il gieffino si è sciolto in lacrime affermando: “spero che sarà orgoglioso di me quando uscirò”. “Adesso voglio parlarti di un’altra cosa – ha continuato Signorini – ma solo con te e chiedo alla regia di togliere il collegamento con il resto della Casa. Prima che tu iniziassi la tua storia dentro la Casa con Giulia tu hai incontrato qualche giorno prima la tua ex compagna, Ariadna, madre di Leo. E lasciamelo dire, è stato un incontro toccante che ha messo anche un po’ in crisi le tue certezze. Ariadna si tiene sempre un po’ lontana da questo genere di cose, e ha messo in crisi anche te”. Ed è partita la clip nella quale Pierpaolo Pretelli ammetteva “quando l’ho vista mi è scattato qualcosa, non so cosa”, “è stato un amore grandissimo, ci siamo lasciati da c*****ni perché eravamo entrambi innamorati, due immaturi” ma soprattutto “durante il lockdown le ho detto tutto il sentimento che probabilmente non è mai morto, un sentimento ancora vivo“.

L’immaturità di Pierpaolo e Ariadna

In funzione di quanto rivisto, Signorini ha chiesto a Pierpaolo Pretelli di fargli un esempio della sua “immaturità” e di quello di Ardiadna Romero. “Per quanto riguarda me – ha risposto il gieffino – è stato non capire il percorso post-gravidanza. C’è un cambiamento ormonale nella donna: lei ha un carattere abbastanza complicato come me, e in quel periodo lì era troppo. Il modo che aveva di fare… mi allontanavo io. Avrei dovuto capirla di più. Da parte di Ariadna, invece, in quel periodo lavoravo in un ristorante, facevo anche ore piccole, e tante volte mi trovavo in difficoltà perché dovevo giustificare che era lavoro, non per altro. lei voleva che io fossi più presente, però ovviamente uno dei due doveva lavorare”.

L’incontro tra i genitori di Leonardo

Alfonso Signorini lo ha invitato davanti alla glass room preannunciandogli un’altra “sorpresa”. Pierpaolo è uscito dal confessionale e si è trovato di fronte Ariadna Romero. “Tu mi devi una cosa – ha iniziato l’ex compagna – lo devi a me e a tuo figlio: io non ti voglio vedere triste. Non devi dar retta ad altra gente, con Leonardo ci sto io, solo io e Leonardo ti adora perché tu sei la sua vita. Non devi mai mettere in discussione che papà sei, devi tenere duro. Ho fatto un video in cui tuo figlio dice ‘papà deve vincere’“. La modella lo ha invitato ad appoggiare le sue mani sul vetro, in corrispondenza con le sue. “Quando finirai qua – ha continuato puoi bussare alla mia porta all’ora che vuoi: dormi con lui, te lo sbaciucchi, fai quello che ti pare”. E ha poi aggiunto: “Tu non devi smettere di vivere, devi essere felice tu”.

Faccia a faccia tra Ariadna Romero e Giulia Salemi

Alfonso Signorini ha commentare “siete fantastici” e ha invitato Giulia Salemi, attuale fidanzata di Pierpaolo Pretelli, a salutare Ariadna Romero. L’incontro tra le due è stato pacifico. “È stata tosta soprattutto per lui – ha esordito l’italo-iraniana – gli serviva vederti per avere una rassicurazione in più. Io faccio del mio meglio per consolarlo ma solo la madre comprende, può dirgli le cose giuste e soprattutto tranquillizzarlo”. Concludendo, la modella ha ricordato di non credere alle voci di chi si mette fuori dalla Casa ad urlare.

Marie Jolie