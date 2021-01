Ariadna Romero su Pierpaolo Pretelli: ''Perché tra noi è finita''. I dettagli inediti

Ariadna Romero, ex fidanzata di Pierpaolo Pretelli, è intervenuta a Casa Chi per spiegare i dettagli del loro addio. “Mi ha lasciato con un SMS, è tornato e se n’è andato altre due volte – ha detto – non è il tipo di uomo che voglio accanto”.

Dopo l’uscita di Elisabetta Gregoraci, l’ex Velino sembrava intenzionato a riallacciare i rapporti con la modella finendo, però, a letto con Giulia Salemi.

Pierpaolo Pretelli e Ariadna Romero: il riassunto

Pierpaolo Pretelli e Ariadna Romero iniziarono a frequentarsi nel 2015. La relazione entrò in crisi nel 2018 con l’arrivo di loro figlio Leonardo. Sull’accaduto diedero due versioni diverse: stando all’ex Velino “lei decise di andare via per due mesi a Cuba” chiedendogli di accompagnarla, ma lui non poté muoversi “per via del lavoro”. Secondo la modella “Pierpaolo non è stato abbastanza presente” e, a causa della “depressione post-parto”, portò Leonardo a Miami dove vivono i suoi genitori dicendo a Pierpaolo “io ti aspetto lì”. Dopo qualche mese l’ex Velino l’avrebbe raggiunta rivelandole che a Temptation Island l’avesse pensata. “Sono rientrata in Italia a settembre ma lui è andato a fare il corteggiatore a Uomini e Donne“.

Ariadna Romero a Casa Chi

Nell’ultima puntata di Casa Chi Ariadna Romero è tornata sull’argomento raccontando dettagli inediti sul rapporto con Pierpaolo Pretelli. “Con lui ho avuto una storia d’amore bellissima – ha esordito – Io mi sono innamorata di un ragazzo meraviglioso, abbiamo avuto un figlio… Poi questa storia è finita, e visto che c’è un bambino di mezzo, lui per me è rimasto famiglia. È un punto di riferimento per me e lo stesso è per lui sicuramente. Quando mi ha visto al Grande Fratello VIP era in un momento di debolezza e si è appoggiato su di me. Ma non penso sia innamorato di me, come io non lo sono di lui. Siamo comunque la cosa più vicina a una coppia”.

Ariadna Romero e Pierpaolo Pretelli: il primo addio

La discussione si è spostata su cosa non abbia funzionato. “Non credo ci sia stato un tradimento – ha risposto Ariadna Romero – almeno che io sappia. A maggio io sono volata a Miami, eravamo in crisi però non ci eravamo ancora lasciati. Io prima di partire gli avevo stampato almeno 250 nostre foto e gli ho scritto una lettera scrivendo ‘vienici a prendere, abbiamo bisogno di te’. Mentre ero là abbiamo avuto una discussione brutta quando gli ho detto ‘non lasciarti condizionare dagli altri’, perché è un ragazzo d’oro, ha un cuore grande ma dovrebbe un po’ ragionare con la testa sua. Dopo questa litigata mi ha inviato un messaggio, non dal suo telefono ma di quello della ragazza di un suo amico dicendomi ‘è finita’. In quel momento mi si è rotto il mondo”.

Temptation Island e Uomini e Donne

“Dopo due mesi, finito il lavoro, è venuto a Miami – ha continuato – ci abbiamo riprovato, pensavo fossimo già tornati insieme. Ma poco prima di partire mi ha dato la notizia che non voleva darmi per non creare malumori: ‘ho firmato il contratto per Temptation Island‘. Mi è crollato il mondo e sono scappata a Cuba: non volevo avere internet, non volevo vedere niente, stavo veramente male. Quando è finito il programma mi ha detto ‘ti prego torna, ho fatto la c*****a della vita, ho bisogno di te’. A settembre torno da Cuba e ad ottobre va a fare Uomini e Donne. Lì è finita completamente: non è il tipo di uomo che voglio accanto… Non riesco più a provare un sentimento per lui”.

Ariadna Romero su Giulia Salemi

E alla domanda su che effetto gli avesse fatto vedere Pierpaolo Pretelli baciare Giulia Salemi, Ariadna Romero ha risposto: “tanta tenerezza”. “Lui ha trent’anni – ha continuato – quello che fa è lecito: lui è single, anche lei è single, quindi… C’est la vie! Se c’è qualcosa che gli devo rimproverare è il modo in cui deve rispondere a sua mamma. Perché se io rispondo così a mia mamma mi arriva una sberla dal telefono direttamente!”.

Marie Jolie