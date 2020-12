Ariadna Romero e Pierpaolo Pretelli si amano ancora?

Dopo la visita all’ex fidanzato Pierpaolo Pretelli c’è chi scommette che Ariadna Romero sia ancora innamorata di lui. Al Grande Fratello VIP la showgirl ha espresso parole tutt’altro che dure ricordandogli che il figlio Leonardo lo veda come “un supereroe”. E nonostante i due abbiano dato due versioni differenti sulla fine della loro storia, Ariadna Romero è andata da Barbara D’Urso per spiegare cosa prova per l’ex compagno.

Pierpaolo Pretelli e Ariadna Romero

La relazione tra Pierpaolo Pretelli e Ariadna Romero iniziò nel 2015 quando furono paparazzati dal settimanale Chi. Nel 2017 arrivò il figlio Leonardo ma, secondo l’ex Velino, iniziarono le incomprensioni e nel 2018 la fidanzata tornò a Cuba per due mesi. “Lei mi ha chiesto di accompagnarla – spiegò Pretelli – però io non posso muovermi per via del lavoro”. Diversa la versione della showgirl, che parlò di depressione post partum e di come il compagno non le fosse stato vicino. La destinazione non fu Cuba ma Miami, dove vivono i suoi genitori. L’ex Velino li raggiunse dopo qualche mese: Ariadna tornò in Italia ma apprese che il padre di suo figlio “era andato a fare il corteggiatore a Uomini e Donne“.

Pierpaolo Pretelli è innamorato di Ariadna Romero?

I primi mesi del Grande Fratello VIP sono stati all’insegna dell”amicizia” tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. L’ex Velino ha confidato a Cristiano Malgioglio che dopo la rottura con Ariadna abbia avuto un “blocco” che gli impedisce di relazionarsi con le donne. “La cosa con Elisabetta non è proprio partita – ha svelato Pretelli – ma fuori, da quando sono single, cioè da due anni e mezzo, ho conosciuto delle ragazze, ma poi non riesco…” ammettendo che aver rivisto l’ex compagna lo abbia fatto riflettere. “Mi ha fatto piacere che sia venuta – ha continuato – mi ha smosso delle riflessioni. Magari vedendomi qui ha rispolverato l’immagine che ha di me… Mi passano per la mente tutti i momenti belli insieme. Non so se quello che ho dentro è un pensiero lucido e razionale o se è frutto di questa situazione. È la seconda volta che mi torna in due anni e mezzo: quando uscirò dovrò capire“.

Ariadna: “Pierpaolo è confuso”

Ospite a Live – Non è la D’Urso, Ariadna Romero ha dubitato che Pierpaolo Pretelli sia ancora innamorato di lei. “Secondo me no – ha detto la showgirl – è tanto, tanto confuso. Comunque io sono un pilastro nella sua vita: io non sono la sua ex, io sono la mamma di suo figlio come lui è il papà di mio figlio. E questo legame così forte, forse, quando c’è qualcosa che va male, come com’è andata con Elisabetta…”. Ariadna ha ammesso di aver visto Pretelli “molto preso” e di aver anche “fatto il tifo per lui”. “Forse sarebbe stato utile un consulente – ha aggiunto – una terapia di coppia, non per andare avanti, oppure sì, ma più per chiudere un cerchio. Non abbiamo mai chiarito il perché sia finita“.

Nessun ritorno di fiamma, quindi, sebbene la showgirl sia ancora single. “Lui ha detto che dopo di me non ha avuto nessuna storia – ha concluso Ariadna – non ce l’ho avuta nemmeno io, solo un mezzo flirt quando stavo all’Isola e poi basta”.

Sarà davvero finita tra Ariadna Romero e Pierpaolo Pretelli?

