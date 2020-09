Venezia e turismo: prenotazioni obbligatorie e controlli. La “ricetta” di “Terra e Acqua 2020”

Venezia con un tetto massimo di visitatori, con prenotazioni a pagamento e con controlli “a campione”. Ecco la soluzione proposta da “Terra e Acqua 2020” per la gestione del turismo “giornaliero”, che secondo il candidato sindaco Marco Gasparinetti rappresenta l’80% dei circa 30 milioni di persone che entrano a Venezia ogni anno.

“La sofferenza della città storica e dei suoi abitanti a causa del crescente sovraffollamento turistico (overtourism) in epoca pre-COVID si era acuita a livelli mai conosciuti prima” si legge nel programma, ricordando che il turismo da richiamare sia quello “ad alto valore aggiunto e non quello di massa: è il turismo pernottante attento alla Cultura, all’ambiente e all’artigianato locale, non quello di giornata che scende per un paio d’ore dai lancioni gran turismo; è quello che produce gettito con l’imposta di soggiorno, non quello che alla città sottrae serenità e spazi vitali senza lasciare nulla in cambio, se non inquinamento e rifiuti da smaltire”.

Nelle 78 pagine complessive del programma di “Terra e Acqua 2020” trovano ampio spazio i riferimenti al “turismo sostenibile” nonché alla “diversificazione economica”, ricordando quanto il COVID-19 abbia reso fragile un tessuto sociale del tutto incentrato sulla monocultura turistica. “Non è la città che deve ruotare intorno al turismo di massa – ha spiegato Gasparinetti – ma è il turismo che deve ruotare intorno alla città e ai suoi abitanti, adattandosi agli spazi finiti e non infiniti in cui si muove”.

Ma qual è la “ricetta” di “Terra e Acqua 2020” per regolamentare il turismo “mordi-e-fuggi”, ottenendo al tempo stesso un ritorno economico per la città? Eccola nei dettagli.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Stabilire una quota massima di visitatori da accogliere, introducendo un meccanismo di “prenotazione” della quale sarà obbligatorio munirsi (a meno che non si pernotti o si appartenga a una categoria esente).

Al raggiungimento della soglia prestabilita, il turista avrà la possibilità di scegliere un’altra data, proteggendo non solo la città dall’affollamento ma “allungando la stagione” con un numero di visitatori sotto controllo.

“Una strategia diversa di quella dell’attuale amministrazione – ha commentato Gasparinetti – che intende gestire e minimizzare l’impatto dei flussi turistici essenzialmente attraverso una loro diluizione nella città storica”.

PREZZO D’INGRESSO

La prenotazione sarà onerosa per scoraggiare le rinunce e sostenere i costi di pulizia e manutenzione: il suo importo sarà comparabile a quello del “contributo di accesso” (o “tassa di sbarco”), approvato dal Consiglio Comunale uscente, sospeso a causa dell’emergenza-COVID-19 e che prevedeva un massimo di 10 euro a persona nelle giornate “da bollino nero”.

CONTROLLI

Non saranno istituiti “tornelli” agli ingressi o agli approdi, ma grazie a una convenzione con i vettori si attueranno controlli “a campione” sui mezzi diretti a Venezia.

INFORMAZIONI

Il momento della “prenotazione” il visitatore sarà accompagnato da un’esaustiva serie di informazioni rivolte ai visitatori nazionali e internazionali: i turisti saranno sensibilizzati sui comportamenti da attuare e da evitare ma anche sull’ampia offerta culturale e artigianale che li attenderà.

LE FASI

Sarà inizialmente prevista una “fase 1” nella quale la “prenotazione” sarà facoltativa e darà diritto ad agevolazioni come l’uso dei bagni pubblici; una delibera del Consiglio Comunale inaugurerà la “fase 2” istituendone l’obbligatorietà e stabilendo con precisione le categorie esenti (con la proposta di limitarle ai residenti del Comune, ai loro parenti/ospiti e ai clienti degli studi professionali). Da quel momento la “prenotazione” sarà richiesta anche per accedere a mostre, musei e trasporti pubblici.

ABUSIVISMO E ILLEGALITA’

Saranno previste maggiori verifiche sulle locazioni turistiche abusive, su chi accompagna i turisti senza averne i titoli, sulla concorrenza sleale nell’ambito dei tour operator. Si controlleranno anche quelle attività “a capitale straniero che sembrano allergiche alle normative nazionali” oltre a stabilire un piano di repressione dei reati di contraffazione delle merci, con priorità alla protezione delle manifatture e dei marchi locali.

“Terra e Acqua 2020” punta all’istituzione di una ”Via del Commercio e dell’Artigianato” dove i negozianti possano esporre i prodotti senza pagare alcuna tassa sull’occupazione del suolo pubblico, a liberare le zone di San Marco e Rialto da ogni attività incompatibile con il contesto storico, culturale e architettonico oltre a sanzionare chi sfrutta il “vetro di Murano” per venderne imitazioni.

“Vogliamo incentivare il turismo ‘di qualità’ – ha concluso Gasparinetti – che non è necessariamente quello più ‘abbiente’ ma quello che, visitando i luoghi di cultura e le botteghe artigiane, si concede una visita più lunga sostenendo l’economia cittadina, diversamente da quello ‘mordi e fuggi’. Il nostro piano prevede, nel medio periodo, una ripresa della residenzialità stabile e della varietà e qualità del lavoro non necessariamente legato al turismo, che determinerà non solo una maggior qualità della vita nella città storica, ma anche una ripresa economica generale e una capacità di resilienza di Venezia nel suo insieme”.

Proprio sul tema dell’accoglienza “Terra e Acqua 2020” ha fissato per venerdì 4 settembre una conferenza stampa a Rialto, durante la quale presenterà il suo assessore al Turismo.

Nino Baldan

