Leone XIV salutato a Lima tra applausi e fedeli: in Perù per sei giorni, tre giornate a Chiclayo

Il Papa Leone XIV è sbarcato a Lima e ha trovato una massiccia partecipazione popolare alla prima giornata della visita in Perù. Il pontefice è stato accolto, secondo le prime indicazioni diffuse, da tre milioni di persone ed è stato salutato da applausi e acclamazioni nelle strade della capitale.

Durante gli impegni della giornata il Pontefice ha salutato i fedeli e, al termine, si è spostato a bordo di un’auto nera verso la Nunziatura apostolica, dove trascorrerà la notte. All’esterno dell’edificio si è fermato a salutare alcune religiose, mentre la folla continuava ad acclamarlo.

La cronaca dell’arrivo segnala anche la presenza di centinaia di fedeli radunati nelle vie di Lima per salutare il Pontefice, che è nato a Chicago. Il Perù rappresenta per Leone XIV l’ultima e più personale tappa del viaggio apostolico in Sudamerica, dopo le visite in Uruguay e Argentina.

Il soggiorno peruviano durerà sei giorni e prevede tre giornate a Chiclayo, nel nord del Paese, dove Leone XIV è stato vescovo dal 2015 al 2023. In quella città il Papa ritroverà vecchi amici e persone conosciute durante gli anni del suo ministero. In occasione dell’arrivo ha espresso: “Che gioia tornare nella mia patria”, frase attribuita al Pontefice.