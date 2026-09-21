“Aggiungi un vicino a tavola”: a Venezia la grande tavolata solidale

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La Salizada San Samuele si è trasformata per una sera in una lunga tavolata che ha richiamato centinaia di persone: la settima edizione di “Aggiungi un vicino a tavola”, promossa dall’associazione El Todaro Benefico, ha registrato il tutto esaurito. L’iniziativa faceva parte del cartellone “Le Città in Festa” del Comune di Venezia.



Organizzata come cena benefica all’aperto, la serata ha puntato sulla partecipazione della comunità e sul coinvolgimento delle attività locali. Numerosi ristoranti hanno aderito mettendo a disposizione servizi, professionalità e i loro piatti tipici, contribuendo a offrire un menu variegato che ha richiamato gusti della tradizione e proposte più contemporanee.

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La buona riuscita dell’evento è stata sostenuta anche da una nutrita squadra di volontari: oltre 40 persone hanno lavorato durante l’intera giornata per montare gli allestimenti, gestire la logistica e seguire i partecipanti. L’organizzazione ha voluto sottolineare come la presenza di volontari di diverse età abbia favorito un clima di collaborazione intergenerazionale, elemento che da sempre caratterizza le manifestazioni del territorio.



L’atmosfera è stata animata dalla musica dal vivo dei Toki Booni, che hanno accompagnato la cena, e dalla tradizionale pesca di beneficenza. I premi messi in palio per la pesca sono arrivati grazie alla generosità di musei e istituzioni culturali, oltre che di ristoranti e imprese attive in settori quali moda, sport e spettacolo. Una partecipazione trasversale, dunque, che ha coinvolto soggetti pubblici e privati.



L’evento, giunto alla sua settima edizione, si conferma un appuntamento consolidato nella vita cittadina: la scelta di collocarlo nel cuore della città ha voluto facilitare l’accesso e la visibilità, trasformando una via storica in uno spazio di incontro e socialità.

La formula della cena all’aperto, con tavole condivise, ha favorito il dialogo tra residenti e visitatori e ha posto l’accento sul valore della convivialità come strumento di solidarietà.



Tra gli aspetti logistici, la collaborazione con le attività commerciali locali si è rivelata cruciale. Oltre alla fornitura di cibo, molte realtà hanno donato materiali e supporto organizzativo, mentre altre hanno contribuito offrendo premi per la pesca. L’effetto complessivo è stato una sinergia tra diversi attori del tessuto urbano, coordinati dall’associazione promotrice.



L’iniziativa ha inoltre mantenuto un legame stabile con altre realtà del volontariato cittadino: El Todaro Benefico ha ribadito la continuità della collaborazione con la San Giacomo Benefica, con cui lavora da tempo per sostenere chi si trova in condizioni di fragilità. L’obiettivo comune rimane quello di tradurre la partecipazione negli eventi in interventi concreti sul territorio.



Il sold out della serata rappresenta per gli organizzatori una conferma della risposta della città a proposte che combinano cultura, ristorazione e impegno sociale. Per i partecipanti la cena è stata, oltre che un momento conviviale, un’occasione per sostenere progetti attivi nel territorio.



Il ricavato della serata sarà destinato a sostenere un progetto di sanità di prossimità in laguna, con l’obiettivo di portare servizi sanitari più vicini ai residenti fragili e alle loro esigenze.