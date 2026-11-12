Sinner: operato anche alle tonsille, documenta la riabilitazione nella terza puntata della sua serie

Jannik Sinner ha annunciato di essersi sottoposto a un intervento per la rimozione delle tonsille, oltre alla cura del problema al ginocchio, e ha mostrato il percorso di recupero nella terza puntata della sua serie pubblicata sul canale YouTube.

Il video è incentrato sulla riabilitazione: Sinner mostra sedute di fisioterapia, esercizi per recuperare la forza muscolare e gli accertamenti medici svolti in una clinica di Lione. Il campione ha detto di aver perso molto peso e ha commentato «forse si vede dal viso».

Sinner ha spiegato che le terapie e gli interventi sono stati effettuati ora per consentirgli di tornare più forte e ha aggiunto: «Speriamo che sia stata la decisione giusta». L’obiettivo dichiarato è il rientro agli Australian Open.

Nel video non mancano momenti più leggeri: tra una seduta e l’altra Sinner si improvvisa prestigiatore e prepara un piatto di spaghetti per la troupe. Ha infine ammesso che il tennis gli manca molto e ha espresso la volontà di poter tornare ad allenarsi senza problemi.