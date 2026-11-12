Tempesta atlantica: allerta diffusa e danni tra Toscana e Levante ligure, scuole e strade chiuse

La perturbazione atlantica che investe il Centro-Nord ha fatto scattare allerte e provvedimenti in più regioni: la Protezione civile ha emesso un’allerta rossa per rischio idrogeologico su alcune zone della Toscana, arancione su altre aree della Toscana e in parti di Liguria ed Emilia-Romagna, e gialla per Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Umbria, Abruzzo, Marche e Molise. Le temperature sono in aumento.

In Toscana il presidente della Regione Eugenio Giani ha segnalato precipitazioni intense: nelle ultime 36 ore a Minucciano, in Garfagnana, sono caduti oltre 350 mm di pioggia. Sulla costa Apuana sono in funzione gli impianti idrovori del Consorzio di bonifica, dove si registrano circa 100 mm caduti nelle ultime ore.

A Massa-Carrara una frana ha isolato le frazioni di Casette e Forno; circa un centinaio di residenti non hanno potuto rientrare e sono stati accolti al palazzetto dello sport. Sul posto sono intervenute squadre Anas e forze dell’ordine. Nella stessa provincia il fiume Frigido ha registrato tracimazioni in golena e si sono realizzati interventi di rafforzamento dell’argine con terre di riporto; il Ricortola è al secondo livello a Massa, il Carrione risulta vicino al secondo livello a Carrara Avenza e il Frigido è al primo livello a Massa.

Per la viabilità è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni la statale 62 della Cisa al km 7,951 in località Caprigliola (Massa-Carrara). Il traffico leggero è deviato dalla rotatoria di Caprigliola sul Nuovo Ponte di Caprigliola lungo la statale 330 fino a Santo Stefano di Magra; i mezzi pesanti seguono una deviazione che implica la provinciale 10 fino alla rotatoria del casello autostradale di Vezzano Ligure.

Le amministrazioni locali hanno disposto chiusure preventive: scuole di ogni ordine e grado chiuse a Carmignano (Prato) — con interdizione fino alla mezzanotte di oggi di parchi, impianti sportivi e cimiteri —, sospensione della didattica nella città di Lucca e stop alle attività scolastiche in vari comuni della Garfagnana. A Viareggio è vietato l’accesso alle pinete; nella Versilia non si svolgeranno attività scolastiche anche a Forte dei Marmi. A Vernio (Prato) sono state sospese le attività nella primaria Merope e nella scuola dell’infanzia Piccolo Sole a Montepiano.

Nel Levante ligure la situazione è critica: alla Spezia si segnalano allagamenti diffusi, esondazioni di rii minori e chiusure di strade; in poche ore la rete di misura ha rilevato cumulate di circa 150 mm a La Spezia e 180 mm a Sarzana. Tre-quattro ore di precipitazioni intense su un territorio già saturo hanno innalzato rapidamente i bacini piccoli e medi. Sono state evacuate due famiglie a La Spezia e altre due a Castelnuovo Magra; in totale quattro nuclei sono stati allontanati in via precauzionale in provincia. La Sala operativa regionale di Protezione civile è rimasta aperta e la colonna mobile è intervenuta in diversi comuni per la fornitura di sacchi di sabbia.

A La Spezia si è verificata nel pomeriggio l’esondazione del torrente Lagora; saranno monitorati in modo speciale i bacini del Vara e del Magra. Sulla viabilità ligure si registrano uno smottamento lungo la Sp23, l’interruzione della Sp530 tra La Spezia e Portovenere per accumuli di materiale sulla carreggiata e allagamenti sulla Sp17 tra Lerici e San Terenzo.

A Carrara i vigili del fuoco hanno salvato un automobilista rimasto bloccato in un sottopasso allagato in via Marchetti; la persona è stata condotta all’ospedale di Massa. Il comando dei vigili del fuoco ha riportato finora 24 interventi per allagamenti, alberi su auto e su strada e smottamenti.

In Lunigiana il torrente Bardine è esondato a San Terenzo, nel comune di Fivizzano, con allagamenti lungo la strada comunale che porta ai paesi di Posterla e Marciaso; la viabilità è momentaneamente non percorribile e il Comune indica percorsi alternativi. È stata chiusa per frana la strada del Bradolino e nella zona di Pontremoli resteranno chiusi alcuni esercizi della grande e media distribuzione. Il Comune di Seravezza ha deciso di aprire il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile.

Segnalazioni da Vezzano Ligure riferiscono auto trascinate dal fango e casi