Maltrattamenti alla Giudecca: 33enne sottoposto a divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico

I Carabinieri della Stazione di Venezia–Giudecca hanno eseguito una misura cautelare che proibisce a un 33enne del posto di avvicinarsi all’ex convivente e ai suoi prossimi congiunti, imponendo anche il divieto di qualsiasi forma di comunicazione. Al provvedimento è stata associata l’applicazione di un braccialetto elettronico, previsto come strumento di controllo della distanza.



L’ordine è stato emesso dal gip del Tribunale di Venezia su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo lagunare, che ha seguito le indagini condotte dai militari della Stazione locale. In alternativa all’elettronica, il provvedimento prevede l’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria se l’applicazione del dispositivo non è tecnicamente possibile o se non c’è consenso da parte dell’indagato.



L’azione dei carabinieri è la conclusione di un’inchiesta avviata lo scorso ottobre, dopo la denuncia presentata dalla donna presso la stessa Stazione. La vittima ha raccontato agli inquirenti di una relazione sentimentale con l’uomo iniziata nel 2012 e terminata lo scorso novembre.

Secondo quanto riportato dagli atti, già dal 2019 la donna sarebbe stata sottoposta a reiterati comportamenti prevaricatori e di controllo. I fenomeni contestati comprendono vessazioni e umiliazioni che, sempre secondo la denuncia, si sarebbero verificati anche alla presenza della figlia minore.



Le contestazioni includono insulti gravi e minacce di morte rivolte alla donna. In almeno un episodio, l’uomo avrebbe aggredito fisicamente la vittima con spinte e avrebbe danneggiato il suo telefono cellulare. I militari riferiscono che tali condotte non si sarebbero interrotte con la fine della convivenza, estendendosi nel tempo fino a coinvolgere anche nuovi compagni dell’ex partner, presunti bersagli di aggressioni e minacce.



Gli accertamenti svolti hanno permesso agli investigatori di raccogliere elementi ritenuti significativi per ricostruire la dinamica dei fatti e la durata delle presunte condotte maltrattanti. È stato proprio questo materiale probatorio a motivare la richiesta di misure cautelari avanzata dalla Procura e accolta dal giudice per le indagini preliminari.



La decisione di disporre il controllo elettronico e il divieto di avvicinamento è stata motivata dalla necessità, indicata nell’ordinanza, di prevenire il rischio di reiterazione delle condotte contestate. Secondo quanto evidenziato dagli inquirenti, le azioni attribuite all’indagato avrebbero costretto la donna a vivere in condizione di paura costante, sofferenza e umiliazione.



Il provvedimento eseguito in Giudecca rientra nelle misure cautelari ordinarie previste per reati contro la persona e la famiglia, quando gli elementi raccolti fanno emergere un pericolo concreto che giustifica restrizioni della libertà personale e meccanismi di controllo a tutela della parte offesa.