Toni Capuozzo è morto, aveva 77 anni

È morto Toni Capuozzo. Il giornalista aveva 77 anni e la notizia arriva poche settimane dopo l’annuncio pubblico della sua malattia.

Il 23 ottobre Capuozzo aveva reso nota la diagnosi con un post su Facebook, corredato da una foto che lo ritraeva assieme al personale sanitario. «Proverò ad affrontarlo come sono capace, con l’aiuto dei medici e tanti piccoli e grandi affetti», aveva scritto. Non aveva specificato la natura del tumore né fornito altri dettagli sulle sue condizioni.



La scelta di parlare apertamente della malattia seguiva un percorso editoriale e personale che lo aveva visto, negli ultimi anni, tornare spesso a raccontare la propria vita professionale e privata in interviste e programmi pubblici.

Solo due giorni prima dell’annuncio, il 21 ottobre, Capuozzo aveva partecipato al trentacinquesimo episodio de Il Fienile, il podcast condotto da Luca Zaia. La conversazione, durata oltre un’ora, aveva toccato fatti del suo lavoro da inviato — dall’assedio di Sarajevo ai teatri di guerra — ma anche ricordi più intimi, come il terremoto del Friuli del 1976 e il rapporto con il piccolo Kemal.



La storia di Kemal è uno dei fili personali più noti del suo racconto: durante la guerra in Bosnia Capuozzo aveva incontrato un bambino rimasto senza una gamba e privo della madre, lo aveva portato in Italia e lo aveva accolto nella propria famiglia per cinque anni. Il legame tra i due è stato più volte richiamato nelle sue apparizioni pubbliche, ultimo esempio la partecipazione al programma Verissimo il 30 maggio, dove ne aveva parlato con commozione.



Sul piano televisivo, l’ultimo impegno documentato è stato a settembre, quando è tornato alla conduzione del programma Giganti – I protagonisti della storia su Rete4, produzione Videonews. La serie prevedeva quattro appuntamenti dedicati a figure come Giovanni Paolo II, Elisabetta II, John Fitzgerald Kennedy e Leonardo da Vinci; l’ultima puntata è andata in onda il 20 settembre.



Capuozzo nasce a Palmanova il 7 dicembre 1948 e avvia la sua carriera giornalistica alla fine degli anni Settanta. Nel 1979 lavora per Lotta Continua, occupandosi in particolare dell’America Latina. Seguono esperienze su testate come Reporter, Panorama Mese ed Epoca, prima di passare alla televisione.



Negli anni diventa uno dei volti dell’informazione Mediaset, realizzando reportage dai fronti più caldi: dall’ex Jugoslavia alla Somalia, dal Medio Oriente all’Afghanistan e all’Iraq. È stato vicedirettore del Tg5 fino al 2013 e, tra il 2000 e il 2017, autore e conduttore del programma di approfondimento Terra!, titolo che ha segnato la sua presenza nel racconto televisivo dei conflitti e delle loro ricadute sulla vita delle persone.

Nel corso della sua carriera ha firmato inchieste e speciali nei quali cercava non solo di ricostruire eventi, ma di dare voce ai protagonisti delle storie che seguiva.



Fuori dal lavoro, Capuozzo coltivava una passione di lunga data per il Milan. In un’intervista del 2023 a Daily Milan aveva raccontato di aver iniziato a tifare per i rossoneri all’età di otto anni, dopo aver visto Gianni Rivera durante un’amichevole a Udine. Tra i suoi ricordi sportivi evocava il primo Milan di Nereo Rocco e indicava in Giorgio Ghezzi il suo idolo tra i portieri. «Tifo Milan grazie a Rivera», aveva detto parlando delle origini del suo tifo.