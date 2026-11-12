LUMINA, la girl band K‑pop interamente generata dall’intelligenza artificiale lanciata da Samsung Securities

Samsung Securities ha svelato LUMINA, una girl band K‑pop composta da quattro componenti generate integralmente dall’intelligenza artificiale. Il videoclip del loro brano di debutto, Override, ha superato i 3 milioni di visualizzazioni su YouTube circa cinque settimane dopo la pubblicazione.

Secondo Uhm Se‑won, responsabile della strategia media della società, la scelta è nata anche dalla difficoltà nel reperire persone disposte a comparire nei materiali destinati ai social e dalla limitata esperienza davanti alle telecamere del personale interno. “Produciamo circa 1.500 contenuti all’anno”, ha ricordato Uhm, spiegando la necessità di soluzioni alternative ai testimonial tradizionali.

A parte la pianificazione umana, la canzone, i volti delle artiste e il videoclip sono stati realizzati interamente con strumenti di intelligenza artificiale. Uhm ha indicato il rapido miglioramento delle tecnologie come fattore che ha reso i movimenti di danza delle LUMINA più naturali.

Per conservare la fiducia degli investitori, la società identifica chiaramente i personaggi come “fittizi” tramite scritte ben visibili. I contenuti di carattere finanziario sono sottoposti a circa tre livelli di verifica da parte degli specialisti interni, ha aggiunto Uhm.

I commenti al videoclip spaziano dall’entusiasmo alla sorpresa. Nei piani di Samsung Securities rientrano nuovi contenuti: un video dedicato alle esibizioni, una seconda canzone, interviste alle componenti, sfide social, video di educazione finanziaria presentati dalle LUMINA e materiali che raccontino momenti della loro vita quotidiana.

La società non ha registrato il copyright della canzone e, essendo un intermediario finanziario, non è autorizzata a ottenere profitti dall’attività musicale, ha precisato Uhm. Le linee guida del governo sudcoreano stabiliscono inoltre che la musica generata interamente dall’intelligenza artificiale, senza contributo creativo umano, non può essere protetta dal diritto d’autore.

Il fenomeno del K‑pop virtuale non è nuovo: nel 2023 un’azienda collegata a Netmarble ha lanciato le MAVE:, una girl band composta da avatar le cui voci sono fornite da interpreti umani, mentre la boy band PLAVE si basa su artisti reali che animano i personaggi tramite motion capture in tempo reale. Le LUMINA si distinguono perché sono generate totalmente dall’IA.

A livello nazionale, dati diffusi a settembre dall’AI Economy Institute di Microsoft indicano la Corea del Sud al dodicesimo posto nel mondo per utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa, con il maggior incremento trimestrale tra le principali economie per il terzo trimestre consecutivo.

L’adozione dell’IA nella musica è già entrata nelle classifiche coreane: The Adult I Dreamed Of, brano di MEOMURU, ha raggiunto la vetta delle classifiche locali; in quel caso il testo è stato scritto da una persona e la produzione diretta da un essere umano, mentre le parti vocali sono state generate con un programma di intelligenza artificiale.