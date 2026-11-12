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Maria Shurochkina gravemente ustionata: ricovero a Mosca dopo incendio domestico

Maria Shurochkina, 31 anni, campionessa di nuoto artistico, è ricoverata in condizioni critiche a Mosca per gravi ustioni subite in un incidente domestico.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Mosca, 12 novembre 2026 — Maria Shurochkina, 31 anni, due ori olimpici e 11 titoli mondiali nel nuoto artistico, è ricoverata in condizioni critiche all’Istituto di ricerca per le emergenze Sklifosovsky dopo un grave incidente avvenuto nel suo attico al 17esimo piano.

Secondo le prime ricostruzioni, l’atleta stava ricaricando un caminetto a bioetanolo quando i vapori, altamente infiammabili, hanno scatenato una fiammata improvvisa. Le fiamme hanno raggiunto rapidamente i suoi abiti, avvolgendola.

Shurochkina è riuscita a uscire dall’appartamento e ha trovato soccorso nel vano scala, con i vestiti ancora in fiamme. È stata trasportata d’urgenza in ambulanza al Sklifosovsky, dove i medici hanno riscontrato lesioni estese a testa, collo, torace, addome, braccia e mani.

I sanitari seguono il caso con estrema preoccupazione: oltre al rischio immediato per la vita, temono complicanze come shock da ustioni, disidratazione, infezioni e necrosi tissutale. Per il suo recupero è previsto un lungo percorso terapeutico, che potrebbe durare fino a un anno e richiedere numerosi interventi chirurgici e innesti cutanei.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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