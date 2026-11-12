Allarmi bomba: Meloni convoca vertice a Palazzo Chigi e assicura che i controlli nelle scuole non hanno rilevato ordigni

Roma, 12 novembre 2026 — A seguito della serie di messaggi che hanno annunciato la presenza di bombe in numerosi istituti, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha convocato un vertice a Palazzo Chigi per fare il punto sulla situazione e rassicurare i cittadini.

Alla riunione hanno partecipato i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, i ministri Matteo Piantedosi e Guido Crosetto, il sottosegretario Alfredo Mantovano e i vertici dei servizi di intelligence e dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

Nel corso di un videomessaggio diffuso al termine dell’incontro, la premier ha riferito che oltre seimila scuole italiane sono state raggiunte dai messaggi minatori. In molti istituti gli studenti sono stati fatti uscire e le forze dell’ordine hanno effettuato controlli aula per aula.

Meloni ha comunicato che dai controlli non sono emersi ordigni in nessuna scuola e ha collegato l’allerta agli attacchi informatici registrati nei giorni precedenti, precisando che al momento non risultano elementi che indichino un pericolo concreto.

Il governo, ha detto la presidente del Consiglio, sta lavorando per rafforzare le misure di prevenzione e per contenere le conseguenze degli attacchi informatici, utilizzando «tutti gli strumenti di cui disponiamo» per minimizzare l’impatto.

Meloni ha invitato a non lasciarsi intimidire dalle mail anonime, definendo il loro scopo quello di generare paura, giorni di scuola persi e confusione. Ha inoltre avvertito che potrebbero arrivare nuove segnalazioni, ma ha sottolineato che la loro eventuale ripetizione non sarebbe la prova di un fallimento bensì dell’incapacità di chi le invia di fare di più.

La presidente del Consiglio ha concluso rilanciando l’appello alla normalità: chi ha voluto fermare il Paese «troverà una nazione che domani si sveglia, accompagna i figli a scuola e va a lavorare», ha detto, indicando nella ripresa delle attività quotidiane la risposta migliore all’intimidazione.