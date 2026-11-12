Auto trascinate dal fango a Vezzano Ligure, testimone rompe il vetro per soccorrere una donna

A Vezzano Ligure, in provincia di La Spezia, l’ondata di maltempo ha trascinato alcune auto nel fango, mettendo in pericolo le persone a bordo. Lo racconta un testimone intervenuto sul posto il 12 novembre 2026.

Il testimone ha dichiarato di aver visto veicoli trascinati dalla corrente di fango e di essere intervenuto per soccorrere gli occupanti delle auto. Ha reso noto di aver rotto il vetro di una vettura per estrarre una donna: “Ho spaccato il vetro di un’auto per tirare fuori una donna.”

Sempre secondo la sua testimonianza, l’acqua è arrivata fino al muro della stazione, creando condizioni di forte allagamento e difficoltà negli interventi. Il racconto sottolinea la presenza di persone all’interno dei mezzi al momento dell’evento.

Non sono riportati altri dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte né informazioni aggiuntive sugli interventi di soccorso nel materiale disponibile.