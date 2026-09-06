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Venezia, “suona” braccialetto elettronico, uomo si avvicinava a ex nonostante divieto: arrestato

A Venezia un 53enne arrestato dopo l'allarme del braccialetto elettronico: violato il divieto di avvicinamento: condannato a 6 mesi.

Mario Nascimbeni
a cura di: Mario Nascimbeni
I carabinieri veneziani in azione
I carabinieri veneziani in azione

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Un allarme dal braccialetto elettronico ha fatto scattare l’arresto di un 53enne straniero nel centro storico di Venezia.

I Carabinieri del Nucleo Natanti lo hanno fermato a poche centinaia di metri dall’abitazione della ex, evitando un possibile contatto.

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L’uomo era già sottoposto, dallo scorso luglio, a un provvedimento che gli imponeva di mantenere una distanza di almeno 1.000 metri dalla persona offesa e gli vietava la dimora nel Comune di Venezia.
Il divieto, emesso nell’ambito di indagini per presunti atti persecutori nei confronti di una donna non legata a lui da rapporti sentimentali, è stato al centro dell’intervento.


Secondo quanto ricostruito, l’operatore della Centrale Operativa dei Carabinieri ha ricevuto l’alert generato dal dispositivo di controllo personale e ha provveduto immediatamente alla geolocalizzazione. L’allarme ha permesso di inviare sul posto una pattuglia della Sezione Operativa e della Radiomobile, che ha intercettato l’uomo a circa 200 metri dall’abitazione della parte offesa.

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A Venezia il Nucleo Natanti ha competenze specifiche per la sorveglianza nelle aree attraversate dai canali; la presenza di questa unità è stata determinante per raggiungere e bloccare tempestivamente il sospetto. L’intervento ha così scongiurato ogni possibile contatto tra i due interessati e ha reso immediata l’esecuzione dell’arresto per violazione del provvedimento restrittivo.


Il caso rientra nella tipologia di reati disciplinati dall’articolo che punisce gli atti persecutori, comunemente indicati come stalking.

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In questi procedimenti i giudici possono disporre misure cautelari come il divieto di avvicinamento e la sorveglianza elettronica per tutelare la parte offesa e prevenire ulteriori violazioni.


Il braccialetto elettronico è uno strumento sempre più utilizzato per monitorare il rispetto di tali misure: in caso di inosservanza il dispositivo invia un segnale alla centrale operativa, consentendo alle forze dell’ordine di individuare la posizione della persona sottoposta alla misura e intervenire rapidamente.

Nel caso veneziano questa tecnologia ha fornito informazioni puntuali sulla localizzazione, permettendo il pronto intervento.

Dopo l’arresto i militari hanno proceduto alle formalità di rito. L’uomo è stato sottoposto a giudizio per direttissima e, al termine dell’udienza, è arrivata per lui la condanna: sei mesi di reclusione per la violazione del divieto di avvicinamento.


Contestualmente al verdetto, il 53enne è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere.

( aggiornato il
Mario Nascimbeni
Mario Nascimbeni
Giornalista professionista, collabora con testate nazionali. Ha base operativa a Roma, ma la sua professione lo porta in ogni parte del mondo.
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