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A Doha la tavola come ponte tra tradizione e sostenibilità: due chef, due fattorie, un dialogo

A Doha, il 9 novembre 2026, l’iniziativa “Two Women, Two Farms, One Table” ha unito tradizione e sostenibilità con Esra Jebril e Ilaria Salvadori, promossa dall’ambasciata italiana e ICE.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Doha, 9 novembre 2026 — La cucina è stata al centro di un confronto su identità, agricoltura e sostenibilità durante l’incontro “Two Women, Two Farms, One Table: Italy meets Qatar”, ospitato alla Heenat Salma Farm nell’ambito della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo.

L’iniziativa, promossa dall’ambasciata d’Italia e dall’Agenzia Ice di Doha con Heenat Salma Farm e la Biennale Design Doha, ha riunito oltre cinquanta rappresentanti delle istituzioni, della cultura e dell’economia locale.

La mattinata è stata aperta dall’ambasciatore d’Italia in Qatar, Paolo Toschi, insieme a Sheikha Al Mayassa bint Hamad Al Thani e al proprietario della tenuta, Fahad Al Attiah. I tre hanno visitato i terreni della farm e hanno partecipato alla piantumazione simbolica di una palma, gesto inteso a richiamare il rapporto con la terra come collegamento tra memoria e futuro.

Al centro dell’evento due donne impegnate nella trasformazione del rapporto fra produzione e territorio: Esra Jebril, resident chef di Heenat Salma Farm, e Ilaria Salvadori, cuoca contadina della Fattoria Bistecca di Cortona, legata alle reti Coldiretti e Campagna Amica. Le due chef hanno presentato le rispettive realtà produttive e poi hanno elaborato un menu a quattro mani che ha combinato sapori toscani con ingredienti coltivati localmente.

L’intento dichiarato dell’incontro non è stato la fusione forzata di due cucine, ma la dimostrazione di come tecniche, prodotti e memorie gastronomiche possano dialogare senza perdere la propria identità. Durante il pranzo, Sheikha Al Mayassa ha esteso la conversazione ai temi dell’appartenenza, della memoria e della trasmissione delle tradizioni, trasformando la tavola in uno spazio di riflessione più ampio.

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Per l’Italia, eventi come questo rappresentano una forma di diplomazia culturale nel Golfo: la cucina diventa strumento per parlare di Made in Italy, agricoltura, paesaggio, qualità delle produzioni e sostenibilità, connettere dimensione economica e culturale in un solo gesto conviviale.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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