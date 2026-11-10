Baricco conclude a Roma “La Tempesta Silenziosa”: lezione su Dostoevskij e critica ai dati sulla lettura

Alessandro Baricco chiuderà a Roma il progetto La Tempesta Silenziosa con una lezione su Fëdor Dostoevskij il 22 novembre alle 18 nella Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

L’appuntamento, intitolato “La Tempesta Silenziosa. Ultimo atto. Prima del Prossimo”, arriva dopo l’iniziativa del 17 giugno che aveva visto 30mila persone riunirsi in città per leggere insieme Le notti bianche di Dostoevskij. L’ingresso alla lezione è gratuito ma con prenotazione obbligatoria: i voucher saranno disponibili dal 16 novembre.

La serata unisce riflessione sul testo, la scenofonia di Roberto Tarasco e la proiezione dei video sulla partecipazione estiva. Baricco ha detto che il nuovo evento serve a “finire” un gesto iniziato nei mesi scorsi, definendolo un modo per mettere un sigillo prima di ripartire con un nuovo progetto.

Lo scrittore ha precisato che non si tratterà di una lezione accademica: pur non considerandosi un esperto di letteratura russa, intende spiegare come è costruito il testo dal punto di vista dello scrittore, concentrandosi sul gesto della scrittura e della lettura. L’Auditorium ha messo a disposizione circa 1.500 posti, per i quali è prevista una partecipazione che si annuncia sold out.

Sull’ipotesi di un calo della lettura in Italia, Baricco ha invitato a non fidarsi ciecamente delle statistiche: secondo lui i numeri vanno interpretati e non devono oscurare l’esistenza di un ampio “popolo dei lettori”, comprensivo anche di giovani. Per avvicinare le nuove generazioni ai libri, la sua indicazione è secca: “Leggere.” Per imitazione, ha aggiunto, lo faranno.

Baricco presenterà inoltre l’esperienza de La Tempesta Silenziosa alla fiera internazionale del libro di Guadalajara il 30 novembre, nel padiglione italiano.