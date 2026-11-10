Allarme in Procura: la sequenza di attacchi hacker apre un fascicolo a Roma

Dagli uffici della Procura di Roma emerge crescente preoccupazione per la frequenza e la gravità degli attacchi hacker segnalati negli ultimi giorni. Le denunce, le rivendicazioni e le minacce si susseguono senza sosta e, secondo quanto riferito, le segnalazioni pubbliche rappresenterebbero solo una parte di un fenomeno più vasto.

Alla pm Giulia Guccione è stato assegnato un fascicolo che raccoglie la sequenza di episodi registrati nella settimana, incluso l’ultimo attacco verificatosi questa mattina. L’attività investigativa era tuttavia già in corso: un procedimento precedente contiene la posizione del procuratore capo Francesco Lo Voi, che dovrà essere stralciata e trasferita alla Procura di Perugia per ragioni di competenza.

Le indagini si sviluppano su più fronti. Gli uffici giudiziari e la Polizia Postale gestiscono il flusso continuo di segnalazioni, valutano la consistenza delle rivendicazioni e verificano la concretezza delle minacce. Ogni segnalazione può richiedere accertamenti autonomi, ma va anche confrontata con le informazioni già raccolte per stabilire eventuali collegamenti tra episodi che altrimenti sembrano isolati.

Dalle fonti della Procura filtrano indicazioni su alcuni casi di particolare gravità che hanno imposto la massima riservatezza. Magistrati e investigatori sono chiamati a distinguere tra attacchi credibili e allarmi privi di riscontro, e tra minacce concrete e tentativi di procurare allarme pubblico.

Una delle difficoltà principali evidenziate dagli inquirenti è l’individuazione dei responsabili: gli autori possono rivendicare azioni in forma diversa e usare strumenti che ostacolano l’identificazione. La Procura di Roma sta cercando di capire se la moltiplicazione degli episodi sia dovuta a iniziative autonome o se denoti una regia unitaria alle spalle della campagna di attacchi.