Codice rosso a Jesolo: arrestato per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp! Clicca qui e iscriviti subito Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

La Polizia di Stato ha eseguito una misura cautelare in carcere nei confronti di un uomo ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia e di violenza sessuale. L’operazione è nata da una segnalazione pervenuta al Commissariato di Jesolo.



Secondo gli accertamenti svolti dagli investigatori, all’interno dell’abitazione si sarebbe registrata una situazione di convivenza segnata da aggressioni fisiche e insulti ripetuti. Il comportamento violento sarebbe stato continuativo, con episodi che avrebbero interessato la compagna e i figli minori.

I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.



Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.



CF: 94073040274

Scopri come fare



L’ultimo episodio, stando alla ricostruzione della Polizia, è scoppiato in seguito a un banale litigio e ha rapidamente degenerato. La discussione avrebbe portato a una grave escalation culminata in un’aggressione a sfondo sessuale nei confronti della donna.



Gli operatori del Commissariato hanno avviato immediatamente le indagini e proceduto agli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dei fatti. Le risultanze raccolte sono state trasmesse all’Autorità Giudiziaria, che ha disposto l’applicazione della custodia cautelare in carcere.



L’intervento è stato condotto in ambito delle procedure previste dal cosiddetto “Codice Rosso”, il percorso normativo che prevede una rapida presa in carico dei casi di violenza domestica e di genere. In questo caso la tempestività delle verifiche ha permesso di adottare la misura restrittiva in tempi ritenuti compatibili con la tutela delle vittime.



Contestualmente all’arresto, la donna e i figli minori sono stati allontanati dall’abitazione. Sono stati presi in carico da personale specializzato e trasferiti presso una struttura protetta, dove potranno ricevere assistenza materiale e supporto psicologico.



La vicenda è stata qualificata dalle forze dell’ordine come esemplare dell’importanza della collaborazione tra i diversi uffici e istituzioni coinvolti nella protezione delle vittime. L’azione coordinata tra Commissariato e Autorità Giudiziaria ha permesso di tradurre in atti giudiziari gli esiti investigativi raccolti a seguito della segnalazione.



Le persone vittime di violenza domestica sono incoraggiate a rivolgersi alle forze dell’ordine per segnalare abusi e soprusi: il caso di Jesolo mostra come una pronta comunicazione possa innescare interventi volti a garantire sicurezza e tutela.

