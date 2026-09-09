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Codice rosso a Jesolo: arrestato per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale

A Jesolo un uomo è stato arrestato per maltrattamenti e violenza sessuale; la vittima e i figli ospitati in struttura protetta.

Mario Nascimbeni
a cura di: Mario Nascimbeni

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La Polizia di Stato ha eseguito una misura cautelare in carcere nei confronti di un uomo ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia e di violenza sessuale. L’operazione è nata da una segnalazione pervenuta al Commissariato di Jesolo.


Secondo gli accertamenti svolti dagli investigatori, all’interno dell’abitazione si sarebbe registrata una situazione di convivenza segnata da aggressioni fisiche e insulti ripetuti. Il comportamento violento sarebbe stato continuativo, con episodi che avrebbero interessato la compagna e i figli minori.

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L’ultimo episodio, stando alla ricostruzione della Polizia, è scoppiato in seguito a un banale litigio e ha rapidamente degenerato. La discussione avrebbe portato a una grave escalation culminata in un’aggressione a sfondo sessuale nei confronti della donna.


Gli operatori del Commissariato hanno avviato immediatamente le indagini e proceduto agli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dei fatti. Le risultanze raccolte sono state trasmesse all’Autorità Giudiziaria, che ha disposto l’applicazione della custodia cautelare in carcere.

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L’intervento è stato condotto in ambito delle procedure previste dal cosiddetto “Codice Rosso”, il percorso normativo che prevede una rapida presa in carico dei casi di violenza domestica e di genere. In questo caso la tempestività delle verifiche ha permesso di adottare la misura restrittiva in tempi ritenuti compatibili con la tutela delle vittime.


Contestualmente all’arresto, la donna e i figli minori sono stati allontanati dall’abitazione. Sono stati presi in carico da personale specializzato e trasferiti presso una struttura protetta, dove potranno ricevere assistenza materiale e supporto psicologico.

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La vicenda è stata qualificata dalle forze dell’ordine come esemplare dell’importanza della collaborazione tra i diversi uffici e istituzioni coinvolti nella protezione delle vittime. L’azione coordinata tra Commissariato e Autorità Giudiziaria ha permesso di tradurre in atti giudiziari gli esiti investigativi raccolti a seguito della segnalazione.


Le persone vittime di violenza domestica sono incoraggiate a rivolgersi alle forze dell’ordine per segnalare abusi e soprusi: il caso di Jesolo mostra come una pronta comunicazione possa innescare interventi volti a garantire sicurezza e tutela.

( aggiornato il
Mario Nascimbeni
Mario Nascimbeni
Giornalista professionista, collabora con testate nazionali. Ha base operativa a Roma, ma la sua professione lo porta in ogni parte del mondo.
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