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Meloni a Fieracavalli: tra gli stand strette di mano, selfie e una sosta ai pony

Il 9 novembre 2026 a Fieracavalli di Verona la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sostato tra gli stand: strette di mano, selfie e carezze ai pony.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Il 9 novembre 2026 la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha partecipato a Fieracavalli, la manifestazione veronese dedicata al mondo equestre. Durante il giro tra gli stand la premier è stata avvicinata da numerosi visitatori.

Meloni si è fermata a lungo per salutare le persone presenti: i visitatori l’hanno circondata, le hanno stretto la mano e alcuni hanno scattato selfie insieme a lei.

In un momento della visita la presidente si è avvicinata a dei pony e li ha accarezzati. L’episodio, così come la presenza di Meloni tra la folla, è stato documentato dall’Agenzia Vista e diffuso da Palazzo Chigi.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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