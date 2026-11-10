Meloni a Fieracavalli: tra gli stand strette di mano, selfie e una sosta ai pony

Il 9 novembre 2026 la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha partecipato a Fieracavalli, la manifestazione veronese dedicata al mondo equestre. Durante il giro tra gli stand la premier è stata avvicinata da numerosi visitatori.

Meloni si è fermata a lungo per salutare le persone presenti: i visitatori l’hanno circondata, le hanno stretto la mano e alcuni hanno scattato selfie insieme a lei.

In un momento della visita la presidente si è avvicinata a dei pony e li ha accarezzati. L’episodio, così come la presenza di Meloni tra la folla, è stato documentato dall’Agenzia Vista e diffuso da Palazzo Chigi.