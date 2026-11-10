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La Dia smentisce l’attacco informatico: acquisiti solo dati già pubblici, rivendicazione era online

La Dia nega un attacco: gli investigatori parlano di dati pubblici già presenti sul web dopo la rivendicazione di 220 MB e richiesta in criptovalute.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Roma, 9 novembre 2026 — La Direzione investigativa antimafia non è stata vittima di un attacco informatico, secondo quanto riferito dagli investigatori dopo la circolazione sui social di screenshot attribuiti a un presunto hacker.

Un anonimo aveva pubblicato immagini della homepage della Dia sostenendo di aver esfiltrato 220 MB di documenti riservati e di aver chiesto un riscatto in criptovalute. Le verifiche delle forze dell’ordine hanno però escluso qualsiasi intrusione nei sistemi dell’agenzia e precisato che sono stati acquisiti soltanto dati pubblici già reperibili sul web.

La vicenda è emersa mentre il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso di un’intervista al Corriere della Sera definiva la lotta agli attacchi informatici una “sfida epocale” e invocava una strategia unitaria delle istituzioni. Crosetto ha richiamato l’attenzione sui rischi legati alla crescente potenza delle tecnologie, evidenziando come attacchi informatici possano compromettere servizi essenziali e dati sensibili, inclusi quelli sanitari.

Secondo i dati citati nell’intervista, nel primo semestre del 2026 sono circolate 2,5 miliardi di informazioni sottratte e l’Italia risulta terza al mondo per account sottratti. Il ministro ha inoltre sottolineato la minaccia rappresentata da attori sia individuali sia statali, osservando come informazioni custodite possano essere conservate in attesa di potenziali future capacità di decriptazione.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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