5 x 1000
HomenotizieIn aula a Udine tentativo di omicidio: militare aggredisce la ex dopo...

In aula a Udine tentativo di omicidio: militare aggredisce la ex dopo la sentenza

Udine: militare Agostino Di Novo, 40 anni, ha tentato di uccidere la ex in Tribunale dopo la sentenza di 6 mesi con pena sospesa; arresto convalidato e carcere.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp!

Clicca qui e iscriviti subito

Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

Udine — Un uomo di 40 anni, Agostino Di Novo, militare dell’Esercito, è stato arrestato dopo aver tentato di uccidere la sua ex compagna nell’aula del Tribunale di Udine al termine della lettura della sentenza che lo aveva condannato a sei mesi di reclusione con pena sospesa.

I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.

Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.

CF: 94073040274

Scopri come fare

Secondo quanto ricostruito, al momento della lettura del dispositivo Di Novo si è alzato dal banco degli imputati e si è scagliato contro la donna, di 35 anni, che era seduta sul lato opposto dell’aula accanto alla vice procuratrice onoraria Alessandra D’Aversa. L’uomo avrebbe colpito ripetutamente la vittima con un oggetto appuntito che sarebbe riuscito a introdurre in aula eludendo i controlli.

In aula erano presenti come testi un carabiniere e un poliziotto impegnati in un altro procedimento: sono loro che sono intervenuti e hanno bloccato l’aggressore, che è stato arrestato in flagranza. La Procura di Udine, con il pubblico ministero Giorgio Milillo, procede per il reato di tentato omicidio.

LEGGI ANCHE:

Il gip ha convalidato l’arresto il 12/09/2026 e ha disposto la custodia cautelare in carcere. Le accuse contestate a Di Novo comprendono tentato omicidio, minaccia, porto abusivo di arma destinata all’offesa e interruzione di servizio pubblico.

L’avvocato difensore, Igor Cigliano, ha riferito a LaPresse di avere parlato brevemente con il proprio assistito, che era ancora sotto shock, e che «non era sua intenzione di uccidere nessuno». Le lesioni riportate dalla donna dopo l’aggressione non sarebbero gravi, secondo quanto emerso.

( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
LEGGI TUTTO >>>
RIPRODUZIONE VIETATA
sono vietate anche le riproduzioni parziali di titoli, testi, foto, attraverso sistemi automatici (cd aggregatori)

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

Persa qualche notizia? Le ultime:

La Voce di Venezia radio

Se non è partita la musica clicca play sul triangolino in basso
In onda ora
ON AIR NOW
vai alla HOME PAGE