In aula a Udine tentativo di omicidio: militare aggredisce la ex dopo la sentenza

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Udine — Un uomo di 40 anni, Agostino Di Novo, militare dell’Esercito, è stato arrestato dopo aver tentato di uccidere la sua ex compagna nell’aula del Tribunale di Udine al termine della lettura della sentenza che lo aveva condannato a sei mesi di reclusione con pena sospesa.

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Secondo quanto ricostruito, al momento della lettura del dispositivo Di Novo si è alzato dal banco degli imputati e si è scagliato contro la donna, di 35 anni, che era seduta sul lato opposto dell’aula accanto alla vice procuratrice onoraria Alessandra D’Aversa. L’uomo avrebbe colpito ripetutamente la vittima con un oggetto appuntito che sarebbe riuscito a introdurre in aula eludendo i controlli.

In aula erano presenti come testi un carabiniere e un poliziotto impegnati in un altro procedimento: sono loro che sono intervenuti e hanno bloccato l’aggressore, che è stato arrestato in flagranza. La Procura di Udine, con il pubblico ministero Giorgio Milillo, procede per il reato di tentato omicidio.

Il gip ha convalidato l’arresto il 12/09/2026 e ha disposto la custodia cautelare in carcere. Le accuse contestate a Di Novo comprendono tentato omicidio, minaccia, porto abusivo di arma destinata all’offesa e interruzione di servizio pubblico.

L’avvocato difensore, Igor Cigliano, ha riferito a LaPresse di avere parlato brevemente con il proprio assistito, che era ancora sotto shock, e che «non era sua intenzione di uccidere nessuno». Le lesioni riportate dalla donna dopo l’aggressione non sarebbero gravi, secondo quanto emerso.