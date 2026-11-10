Piazza Affari accelera: Ftse Mib guadagna oltre il 2%

MILANO, 09 novembre 2026, 12:41 — La Borsa di Milano registra un balzo significativo, in linea con gli altri mercati europei.
L’indice Ftse Mib segna un rialzo del 2,05% portandosi a 51.086 punti.
Lo slancio del mercato è trainato dal comparto bancario. Bpm sale del 10,7% dopo la proposta amichevole di fusione avanzata da Credit Agricole. Anche Unicredit si mostra tonica, con un progresso del 5,8% nei giorni che seguono l’annuncio dei risultati record dei primi nove mesi.
Intesa avanza del 2%, mentre Mps mette a segno un +1,8%: per Intesa il movimento arriva all’indomani del via libera della Consob al documento d’offerta per Mps.