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Piazza Affari accelera: Ftse Mib guadagna oltre il 2%

La Borsa di Milano sale: Ftse Mib +2,05% a 51.086 punti. Spinta dalle banche, con Bpm +10,7% dopo proposta di fusione di Credit Agricole; Unicredit +5,8%.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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MILANO, 09 novembre 2026, 12:41 — La Borsa di Milano registra un balzo significativo, in linea con gli altri mercati europei.

L’indice Ftse Mib segna un rialzo del 2,05% portandosi a 51.086 punti.

Lo slancio del mercato è trainato dal comparto bancario. Bpm sale del 10,7% dopo la proposta amichevole di fusione avanzata da Credit Agricole. Anche Unicredit si mostra tonica, con un progresso del 5,8% nei giorni che seguono l’annuncio dei risultati record dei primi nove mesi.

Intesa avanza del 2%, mentre Mps mette a segno un +1,8%: per Intesa il movimento arriva all’indomani del via libera della Consob al documento d’offerta per Mps.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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