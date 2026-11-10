Box office: “Se domani non torno” primo al debutto, incassi per 1.921.000 euro in quattro giorni

ROMA, 09 novembre 2026 — Il film Se domani non torno esordisce al primo posto del box office italiano con incassi significativi: 1.413.000 euro e una media di 2.541 euro su 556 schermi. Il totale registrato in quattro giorni, comprensivo dell’anteprima con le scuole del 3 novembre, è di 1.921.000 euro.

La pellicola, che racconta il femminicidio di Giulia Cecchettin, è stata scritta da Lisa Nur Sultan e diretta da Paola Randi. È tratta dal libro Cara Giulia di Gino Cecchettin, personaggio interpretato da Filippo Timi.

Secondo i dati Cinetel relativi al periodo 5-8 novembre, al secondo posto si conferma Dio ride, il dramma storico in costume di Giovanni Veronesi con Pierfrancesco Favino, che incassa 1.167.000 euro (+3% rispetto al weekend di debutto), con una media di 1.847 euro in 632 sale e un totale di 2.770.000 euro in 15 giorni.

Al terzo posto debutta Wild Horse Nine di Martin McDonagh con 887.000 euro e una media di 2.252 euro in 394 cinema; il complessivo raggiunge 914.000 euro in quattro giorni.

Quarta posizione per il film d’animazione Il gatto col cappello, tratto dall’opera di Dr. Seuss, che esordisce con 797.000 euro e una media di 1.809 euro in 441 sale, per un totale di quasi 959.000 euro comprese le anteprime.

Quinta la black comedy Un tranquillo funerale di famiglia, che incassa quasi 666.000 euro (-14%) con una media di 1.652 euro in 403 cinema (+14%). Dal 29 ottobre il film di Massimiliano Bruno con Claudia Pandolfi, Pietro Sermonti, Diego Abatantuono e Stefania Sandrelli ha realizzato un risultato complessivo di quasi 1.627.000 euro.

Due proposte a tema musica nella top ten: al sesto posto l’evento live Stray Kids World Tour “Run It”, che in due giorni ha incassato 502.406 euro con una media di 5.074 euro su 99 schermi; al decimo il docufilm George Michael: The Faith Tour, che ha messo in cascina 185.000 euro in tre giorni con una media di 888 euro in 209 sale.

In settima posizione debutta Hope di Na Hong-Jin, già presentato a Cannes, con quasi 329.000 euro e una media di 1.544 euro in 213 cinema, per un totale di 396.000 euro. Ottavo Shaun vita da pecora – Operazione Z.u.c.c.a. incassa 201.000 euro (-54%) con una media di 622 euro in 324 sale e un risultato complessivo di quasi 753.000 euro in due settimane.

Nono l’horror Clayface, ispirato al personaggio dei Dc Comics, che guadagna altri 192.224 euro (-58%) con una media di 1.194 euro in 161 cinema e un totale di 1.744.000 euro in tre settimane.

A livello complessivo il box office nel weekend ha raggiunto 7.977.251 euro con 1.006.089 spettatori, in crescita del 30,98% rispetto al fine settimana del 6-9 novembre 2025 e del 7% rispetto al weekend precedente.