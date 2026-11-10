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Box office: “Se domani non torno” primo al debutto, incassi per 1.921.000 euro in quattro giorni

“Se domani non torno”, sul femminicidio di Giulia Cecchettin, debutta primo con 1.413.000 euro e raggiunge 1.921.000 euro in quattro giorni.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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ROMA, 09 novembre 2026 — Il film Se domani non torno esordisce al primo posto del box office italiano con incassi significativi: 1.413.000 euro e una media di 2.541 euro su 556 schermi. Il totale registrato in quattro giorni, comprensivo dell’anteprima con le scuole del 3 novembre, è di 1.921.000 euro.

La pellicola, che racconta il femminicidio di Giulia Cecchettin, è stata scritta da Lisa Nur Sultan e diretta da Paola Randi. È tratta dal libro Cara Giulia di Gino Cecchettin, personaggio interpretato da Filippo Timi.

Secondo i dati Cinetel relativi al periodo 5-8 novembre, al secondo posto si conferma Dio ride, il dramma storico in costume di Giovanni Veronesi con Pierfrancesco Favino, che incassa 1.167.000 euro (+3% rispetto al weekend di debutto), con una media di 1.847 euro in 632 sale e un totale di 2.770.000 euro in 15 giorni.

Al terzo posto debutta Wild Horse Nine di Martin McDonagh con 887.000 euro e una media di 2.252 euro in 394 cinema; il complessivo raggiunge 914.000 euro in quattro giorni.

Quarta posizione per il film d’animazione Il gatto col cappello, tratto dall’opera di Dr. Seuss, che esordisce con 797.000 euro e una media di 1.809 euro in 441 sale, per un totale di quasi 959.000 euro comprese le anteprime.

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Quinta la black comedy Un tranquillo funerale di famiglia, che incassa quasi 666.000 euro (-14%) con una media di 1.652 euro in 403 cinema (+14%). Dal 29 ottobre il film di Massimiliano Bruno con Claudia Pandolfi, Pietro Sermonti, Diego Abatantuono e Stefania Sandrelli ha realizzato un risultato complessivo di quasi 1.627.000 euro.

Due proposte a tema musica nella top ten: al sesto posto l’evento live Stray Kids World Tour “Run It”, che in due giorni ha incassato 502.406 euro con una media di 5.074 euro su 99 schermi; al decimo il docufilm George Michael: The Faith Tour, che ha messo in cascina 185.000 euro in tre giorni con una media di 888 euro in 209 sale.

In settima posizione debutta Hope di Na Hong-Jin, già presentato a Cannes, con quasi 329.000 euro e una media di 1.544 euro in 213 cinema, per un totale di 396.000 euro. Ottavo Shaun vita da pecora – Operazione Z.u.c.c.a. incassa 201.000 euro (-54%) con una media di 622 euro in 324 sale e un risultato complessivo di quasi 753.000 euro in due settimane.

Nono l’horror Clayface, ispirato al personaggio dei Dc Comics, che guadagna altri 192.224 euro (-58%) con una media di 1.194 euro in 161 cinema e un totale di 1.744.000 euro in tre settimane.

A livello complessivo il box office nel weekend ha raggiunto 7.977.251 euro con 1.006.089 spettatori, in crescita del 30,98% rispetto al fine settimana del 6-9 novembre 2025 e del 7% rispetto al weekend precedente.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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