Veneto: Spettacoli di Mistero, a Venezia la 18ª edizione dedicata al Bestiario Veneto

Prosegue il festival “Veneto: Spettacoli di Mistero”, che per la sua 18ª edizione porta il pubblico alla scoperta del “Bestiario Veneto”. La rassegna, promossa dalla Regione del Veneto in collaborazione con UNPLI Veneto, propone a novembre una serie di appuntamenti nella provincia di Venezia tra teatro, passeggiate itineranti e visite guidate.



Tema centrale della manifestazione è il Leone di San Marco, simbolo dell’identità veneta declinato in chiave universale: il leone come messaggero e portatore di pace, richiamato dall’iscrizione Pax Tibi Marce sul libro aperto. Leggende e miti popolari, animali reali e creature immaginarie costituiscono il filo narrativo scelto dagli organizzatori per esplorare il patrimonio di racconti mortali e magici della regione.



La rassegna viene descritta dagli enti promotori come un’occasione non solo culturale ma anche turistica ed economica. Nel corso degli anni “Veneto: Spettacoli di Mistero” è diventato un’attrazione capace di coinvolgere comunità locali e visitatori offrendo spettacoli di qualità e percorsi immersivi nella tradizione.



A Chioggia, sabato 14 novembre, la Chiesa SS Trinità ospita lo spettacolo teatrale La valle dei 7 morti, una leggenda della Laguna riproposta in una versione inedita. La narrazione unisce la tradizione popolare a elementi di thriller psicologico, scavando nelle origini oscure della vicenda e svelando un epilogo finora sconosciuto. Secondo il programma dell’evento, sono previste due repliche, alle ore 16.00 e alle ore 18.00; l’ingresso è libero ma la partecipazione è subordinata a prenotazione obbligatoria tramite l’indirizzo info@prolocochioggia.org.



Sempre sabato 14, a Noventa di Piave, prende il via alle 18.00 dal parcheggio dello Stadio Comunale lo spettacolo itinerante Le streghe della notte – Tra voci di civette e salti di rospi. Ideato dalla compagnia “Scherzi di fate” con la Pro Loco di Noventa di Piave, il percorso si snoda attraverso più aree verdi del paese — Parco Martin Luther King, Parco Gandhi, Parco Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e il Circolo Due A – Centro Anziani — e combina letture sceniche, musica e coreografie.



Ad aprire il cammino sarà una figura di striga accompagnata da un lupo: una presenza simbolica che rappresenta una donna libera, emarginata e profondamente legata alla natura. Brani tratti da Il grande rovere di Michele Zanetti introducono il tema del rapporto tra uomo, natura e superstizione. Durante il percorso, le leggende si animano e, nella fase conclusiva, i partecipanti sono invitati a contribuire al racconto collettivo con proverbi, filastrocche, poesie e ricordi. L’itinerario è accessibile alle persone in carrozzina; l’ingresso è gratuito ma è richiesta l’iscrizione preventiva al form disponibile online: https://forms.gle/PRhi8iVyJnk74EaQA.



A Mestre, il calendario segnala per sabato 22 novembre visite guidate al Forte Gazzera organizzate dall’Associazione Ghost Hunters Padova, con turni alle 10.30, 15.00 e 17.00. Informazioni dettagliate e le schede degli eventi sono consultabili sul sito ufficiale della rassegna.



Per agevolare la condivisione degli appuntamenti è stato scelto l’hashtag ufficiale #ilvenetotistrega. Gli organizzatori avvertono che il programma può subire modifiche in base alle condizioni meteo; per eventuali aggiornamenti è consigliabile verificare le singole schede evento o contattare direttamente gli organizzatori.



Per informazioni e dettagli: www.spettacolidimistero.it.