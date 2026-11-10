Arrestato Áron Orbán: accuse di traffico di esseri umani e reazioni politiche in Ungheria

Áron Orbán, fratello dell’ex premier Viktor Orbán, è stato posto in stato di arresto con l’accusa di traffico di esseri umani. La notizia è stata rilanciata il 9 novembre 2026 dal premier Peter Magyar, che su Facebook ha condiviso un articolo della testata Kontroll, collegata al fratello di Magyar.

La polizia ungherese ha reso noto che “diverse persone sono state arrestate” a Budapest e in due località della contea di Pest nell’ambito di un’operazione collegata a due procedimenti penali. Sono in corso perquisizioni nelle abitazioni delle persone coinvolte; le forze dell’ordine hanno annunciato ulteriori aggiornamenti nel pomeriggio sui dettagli delle accuse e sulle misure investigative adottate.

Peter Magyar ha inoltre pubblicato un messaggio sulla sua pagina social, affermando che, secondo notizie di stampa, Áron Orbán sarebbe stato preso in custodia con l’accusa di traffico di esseri umani e che l’Ufficio nazionale per il recupero e la protezione dei beni e il Bureau nazionale d’indagine stanno proseguendo le indagini.

L’ex primo ministro Viktor Orbán ha reagito definendo l’azione una “caccia alle streghe politica”, e ha sostenuto di essere il vero obiettivo dell’operazione, accusando le autorità di usare suo fratello per colpire lui. In un post su X Orban ha anche collegato l’episodio a presunte tattiche di persecuzione politica.

Il premier Peter Magyar, conservatore europeista, vinse le elezioni lo scorso maggio con la promessa di smantellare il sistema di potere ereditato dal predecessore definito filorusso e di combattere la corruzione. Nell’ambito delle indagini anticorruzione in corso sono già in carcere tre ex ministri, fra cui György Matolcsy, ex braccio destro di Viktor Orbán e per dodici anni alla guida della banca centrale.