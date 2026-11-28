Una spedizione punitiva nella tarda serata di giovedì ha lasciato un uomo ferito a piazzale Roma, nella zona nota come Tre Ponti. Intorno alle 23.30, sette persone con il volto travisato hanno accerchiato la vittima e l’hanno picchiata, pare anche con l’uso di bastoni; l’uomo è stato soccorso e trasferito all’ospedale Civile.



I passanti hanno dato l’allarme dopo aver visto il gruppo irrompere e colpire la persona circondata. Secondo la prima ricostruzione, gli aggressori sono comparsi all’improvviso, hanno avvolto il volto con sciarpe e berretti e, in modo repentino, hanno infierito sulla vittima per poi fuggire subito dopo l’aggressione.



Sul luogo sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale; i sanitari del Suem hanno prestato le prime cure e accompagnato l’uomo in ospedale. Le ferite riportate includono contusioni e lacerazioni, anche al capo; al momento il paziente è in attesa di prognosi, che secondo quanto riferito non sembrerebbe riservata.



Nel comunicato di primo intervento compaiono due diverse indicazioni sull’età della vittima: in apertura si parla di un 31enne, mentre nel testo viene citata la figura di un 27enne. Viene inoltre specificato che si tratta di un lavoratore di origine straniera. L’articolo riporta così entrambe le segnalazioni così come pervenute alle forze dell’ordine.



Gli investigatori del nucleo natanti dei carabinieri di Venezia hanno avviato accertamenti per ricostruire dinamica e movente dell’episodio. Le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona sono al vaglio degli inquirenti nella speranza di identificare i responsabili e chiarire se l’aggressione abbia avuto carattere mirato. Da quanto emerso, l’ipotesi di una rapina è stata al momento esclusa: gli inquirenti valutano piuttosto la possibilità che si tratti di un agguato o di un regolamento di conti.



Immediata è stata anche la risposta della polizia locale, giunta sul posto insieme ai carabinieri. Testimoni oculari hanno fornito elementi utili ai rilievi; una fotografia scattata da un passante è stata messa a disposizione degli investigatori e compare nelle prime verifiche documentali.



Dopo il pestaggio gli aggressori si sono dati alla fuga velocemente.