Dopo i fatti drammatici dei mesi scorsi e un periodo di isolamento, Paolo Belli è tornato a parlare del proprio presente artistico e personale. Il cantante, 64 anni, è riapparso in televisione nel programma che lo vede da anni protagonista, Ballando con le stelle, e il 20 novembre ha pubblicato il nuovo singolo Come se non ci fosse un domani, scritto da Mario Incudine e caratterizzato da forti tracce autobiografiche.

Belli ha raccontato di essersi chiuso in casa per diverse settimane: non si sentiva di uscire, ma ha deciso di ripartire perché «questa è la mia vita e devo ripartire». Ha spiegato di aver tenuto la canzone nel cassetto fino a quando non si è sentito pronto ad interpretarla; Incudine, ha aggiunto, l’ha scritta «in un nanosecondo».

Il cantante ha annunciato anche il ritorno in tour con la sua Big Band: il via è fissato per domenica 6 dicembre all’Auditorium Spira Mirabilis di Formigine (Modena), città natale di Belli.

Parlando dell’elaborazione personale e dell’impatto dell’esperienza, Belli ha detto che il ritorno potrebbe avere una funzione terapeutica e che intende affrontarlo con onestà: non potrà «far finta di niente» e cercherà di essere il più sincero possibile, facendo anche cose che prima non aveva il coraggio di fare.

Per motivi giuridici, Belli ha spiegato di non potersi lasciare andare pubblicamente in alcune circostanze; ha aggiunto però che avrebbe voluto abbracciare Lina, la madre del ragazzo morto nell’incidente stradale, e che «ci sarà il momento» per farlo. Ha raccontato inoltre i piccoli gesti che lo hanno aiutato a tornare alla vita: il pranzo organizzato con la band in cui si è sentito protetto e un’uscita in bici in montagna che ha fatto dopo l’incoraggiamento della moglie — «Se non vai ci separiamo», ha riportato.

Dall’apparizione a Ballando è arrivata un’ondata di affetto, secondo Belli, anche grazie al sostegno di Milly Carlucci, che gli ha detto «questa è casa tua». Questo incoraggiamento lo ha spinto a voler riprendere il lavoro, pur ammettendo incertezza: deve rimettere mano alle scalette dei concerti, un compito che non gli riesce più automatico come prima.

Belli ha infine ricordato di aver guardato la serie sugli 883 e di aver riflettuto sull’importanza di fare musica con il piacere di un tempo. Vuole mettersi alla prova sul palco per capire se è ancora in grado di regalare quella spensieratezza che ha sempre cercato di portare al pubblico.