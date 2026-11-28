Giacomo Agostini ha commentato il ritiro di Marc Marquez definendosi sorpreso dalla decisione del pilota spagnolo e riconoscendone la qualità sportiva fino alla fine della carriera.

Il leggendario pilota italiano ha osservato che Marquez avrebbe potuto continuare a ottenere vittorie, ma ha sottolineato come la sua uscita dalle gare sia stata significativa sul piano sportivo: “ha chiuso in bellezza”, ha sintetizzato Agostini.

Agostini ha inoltre riferito un colloquio recente con Marquez, riportando le parole del campione: “La settimana scorsa mi ha detto che avrebbe fatto ancora un anno o forse due”.

Il commento del campione italiano arriva in seguito all’annuncio del ritiro di Marquez, cui Agostini ha voluto attribuire sia il merito delle imprese passate sia il riconoscimento per la scelta con cui ha concluso la sua carriera agonistica.