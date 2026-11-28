Marc Márquez ha annunciato un addio a sorpresa che chiude una carriera costellata di successi ma anche di gravi infortuni. Il ritratto che emerge è quello di un campione il cui percorso è stato segnato dalla competizione con Valentino Rossi, da cadute difficili e da scelte personali legate alla sua residenza fiscale.

La rivalità con Rossi affonda le radici nel 2015, quando la lotta per il titolo si trasformò in uno scontro acceso in pista. A Sepang i contatti e gli episodi precedenti alimentarono accuse e tensione: la direzione gara penalizzò Rossi, costringendolo a partire dall’ultima posizione nell’ultimo GP a Valencia, dove Jorge Lorenzo vinse il mondiale. Per molti tifosi di Rossi Márquez è rimasto l’antagonista che gli sottrasse l’opportunità del decimo titolo.

Alla base della leggenda sportiva di Márquez ci sono però anche le lunghe tappe del recupero fisico. Nel 2008, quando correva in 125, subì la frattura di radio e ulna del braccio destro. Nel 2011 riportò una diplopia, seguito da un quarto intervento all’omero destro nel 2022. Gli anni successivi portarono ulteriori problemi: nel 2023 si ruppe prima la mano, poi un dito e una costola; nel 2025 subì un intervento alla spalla dopo aver conquistato il titolo; nel 2026 ha avuto altri interventi a piede e spalla. In diverse occasioni i medici hanno dovuto intervenire nuovamente sulle stesse aree, talvolta rimuovendo o riposizionando viti che creavano problemi neurologici o funzionali.

Oltre alla vita in pista, Márquez ha più volte parlato della sua scelta di non trasferire la residenza fiscale in Andorra, pur possedendo una casa lì. Ha dichiarato di avere l’abitazione andorrana per quasi quattro anni senza però viverci né pagare lì le tasse: l’usava principalmente per gli sci. Con la residenza in Spagna guadagna meno di quanto potrebbe, ma, ha detto, avere il doppio non cambierebbe il suo modo di vivere. Ha aggiunto che esiste un “senso di giustizia, un senso civico” per cui chi possiede di più deve contribuire di più.

L’addio di Márquez lascia il segno nel mondo della MotoGP: la sua carriera verrà ricordata tanto per i titoli e i ritorni in pista quanto per la capacità di affrontare e sopportare lesioni ripetute. Per molti appassionati resta anche l’immagine della tensione con Rossi, episodio che ha segnato una stagione e alimentato dibattiti nel paddock.