Antonio Saccoccio, tecnico italiano, è morto in Kuwait a pochi mesi dal pensionamento previsto. La notizia ha colpito la famiglia e la comunità di Itri, dove è stato proclamato il lutto cittadino.

A raccontare è la sorella, Maria Teresa Saccoccio, che ha definito la perdita «una morte di guerra» e ha detto: «Non so come dirlo a nostra madre». Le sue parole esprimono il dolore e lo smarrimento della famiglia davanti a una perdita improvvisa.

La vicenda è stata riportata nella giornata del 27 novembre 2026; l’articolo è stato aggiornato alle 19:59. Non sono stati forniti altri dettagli su circostanze o dinamiche della morte.