27 novembre 2026 — Marc Márquez ha annunciato a sorpresa il ritiro dalla MotoGP. Il pilota della Ducati, 33 anni, ha dichiarato che la gara di Valencia sarà la sua ultima.

La decisione è arrivata dopo una stagione culminata domenica scorsa con la conquista del suo decimo titolo mondiale. Márquez ha indicato come motivo problemi al braccio e ha utilizzato un breve messaggio per spiegare la scelta: “A Valencia la mia ultima gara”, accompagnato dall’affermazione che “la felicità non ha costo”.

Il ritiro del pilota spicca per il tempismo, annunciato subito dopo il successo iridato che ha chiuso la stagione. Márquez lascia la MotoGP all’apice dei risultati sportivi ma segnalando questioni fisiche che hanno influito sulla sua decisione.