Fratelli d’Italia ha lanciato un assistente virtuale basato su intelligenza artificiale dedicato a illustrare risultati e provvedimenti del governo in vista del voto. Il software, spiegano le note diffuse, fornisce esclusivamente risposte positive riguardo all’operato dell’esecutivo e tende a negare l’esistenza di problemi.

Il chatbot, progettato per rispondere a domande sui provvedimenti e sui dati di governo, elogia la premier e gli alleati e non solleva critiche di fronte a informazioni negative. Tra le risposte riportate figurano affermazioni riferite a esponenti politici: il sistema indica che Salvini «voterà» altre armi a Kiev; definisce Vannacci come «parla come la sinistra»; e attribuisce alla presidente la frase «tutela la dignità nazionale» in riferimento ai rapporti con Trump.

Nel materiale reso pubblico si segnala inoltre la presenza di alcuni errori nelle risposte del chatbot. L’assistente è stato presentato in un contesto di comunicazione politica orientata al sostegno dell’azione di governo, in prossimità della tornata elettorale.

Data della pubblicazione originale: 27 novembre 2026. Aggiornamento: ore 15:13.