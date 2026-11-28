Leggenda metropolitana, creepypasta ma anche umano sentimento verso il perturbante. Che effetto fanno a molti di noi le backrooms, le “stanze” retrostanti, dei grossi negozi o dei centri commerciali? Ho un ricordo vivissimo della mia impressione salendo nel vecchio negozio di Pellegrini a Mestre, oppure nel retrobottega del vecchio emporio “Al Cavallo” in campo s. Geremia. Da questa inquietudine forse nascono queste suggestioni, e Kane Parsons non ha perso l’occasione per realizzare una web serie (modesta) assieme a Will Soodik e questo film. In realtà piuttosto riuscito.

Si apre con un classico found footage in formato vhs, dove assistiamo ad alcuni uomini in tuta anticontaminazione cadere in un misterioso pericolo. Passiamo poi allo studio di una psicologa, Mary, interpretata da Renate Reinsve, in ascolto di Clark (Chiwetel Ejiofor), architetto fallito, gestore di un enorme mall di mobili di pessima qualità; di quelli che le tv americane, ma anche le nostre, propongono a rotazione, con eccentrici proprietari nelle fogge e con le espressioni più balzane. Clark ha problemi con la moglie, su cui scarica tutti i suoi fallimenti. Un giorno Clark scopre che può passare oltre le pareti e raggiungere delle infinite stanze con neon giallognoli. Tutto sembra deserto, a parte cataste di mobilio e manichini. Ma qualcosa non torna…

“Backrooms” è soprattutto il luogo o meglio il non luogo. O forse è una sorta di deposito dell’inconscio, un doppio della realtà dove le repliche sono approssimate, sorta di Io baconiano perturbante. Il giovane regista non teme di sfoggiare i modelli di riferimento, dal Lynch di “Rabbits” o “INLAND EMPIRE”, al più palese di tutti, quel Kubrick di “Shining”, il grande film che ha mostrato che un horror può rinunciare alle tenebre e manifestarsi sotto i neon più abbacinanti. La misteriosa scena del reparto medico con colonna sonora swing che esce dai diffusori non può non far pensare al finale del film kubrickiano. Per non dire del sempiterno Carroll di “Attraverso lo specchio”.

E la lezione pare aver dato dei frutti; “Backrooms” fornisce grandi inquietudini anche solo per la messinscena. Il discorso sottostante appare sfuggente ma a una più attenta analisi possiamo trovare una rappresentazione delle paure dell’uomo (maschio, non a caso) e del bisogno di rassicurazioni.

Per Chuck la realtà alternativa, claustrofobica e inerte, fornisce più di una rassicurazione. Una fuga dai problemi e dal rischio di esplorare l’inconscio e la verità conseguente, cioè la volontà di non guarire. Tant’è che abbiamo persino la manifestazione grottesca della reale personalità di Chuck, rappresentazione che ovviamente non rivelo.

Il film si chiude con la visione completa del found footage (attenzione a non chiudere il film ai titoli di coda); che però mostra la fragilità della web serie a cui Parson pare qui aver dato una virata narrativa sostanziosa, contravvenendo alle regole del Creepypasta. Il film si inserisce nella corrente delle scelte della “A24”, sempre attenta a proporre film “nuovi”, per assetto e contenuti, attenta alle ideologie radical correnti (è “Backrooms” un film femminista?).

A ben guardare ci si può accorgere che forse la sua profondità è relativa e il lavoro sui materiali va implementato con una maggior saldezza; ma nel complesso il film porta a casa il risultato, non scontentando sia i fan del brivido che gli spettatori che chiedono a ogni film un sottotesto.

Una maturità da far maturare ancora per l’autore, oggi ventunenne, il quale dimostra consapevolezza, background cinefilo ma qualche carenza di personalità nel complesso dell’operazione.

Forse, a ben vedere, il punto più alto dei reparti del film è la fotografia di Jeremy Cox, capace di catturare la luce gialla degli ambienti come le zone d’ombra. “Backrooms” è un film da vedere, fidandosi di un giovanissimo regista che sembra abbia voglia di dirci qualcosa, se mai oggi il nuovo cinema occidentale voglia dirci davvero qualcosa.

Backrooms

Kane Parsons

(U.S.A.-Canada, 2026)

Con: Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve