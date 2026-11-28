Il sindaco di Cavarzere, Pierfrancesco Munari, ha invitato i residenti a evitare le aree interessate dall’operazione di polizia e a mantenere massima prudenza fino alla cattura del latitante. L’appello arriva dopo una notte di indagini e ricognizioni nella campagna a ridosso dell’Adige nord-orientale.



La vicenda ha avuto origine venerdì, quando la squadra mobile di Napoli ha tentato l’arresto di Ervis Murra, 37 anni, ricercato sotto due ordini di cattura emessi dalla procura di Napoli. Murra era stato localizzato all’interno di una villetta nella località Revoltante, a pochi chilometri dal centro di Cavarzere, su un terreno in aperta campagna sulla destra dell’Adige.



Nell’operazione erano presenti anche altri due cittadini albanesi. Durante le fasi concitate del blitz uno di loro è rimasto ucciso: si tratta di un giovane di 27 anni. La dinamica dei fatti è al centro degli accertamenti, mentre alcune testimonianze riferiscono di aver udito più colpi di pistola, senza tuttavia fornire un quadro univoco.



La procura di Venezia ha coordinato gli interventi della scientifica, che ha concentrato le attività investigative nella notte sullo sterrato vicino al casolare in cui è avvenuto l’omicidio. Tecnici e agenti hanno eseguito rilievi e raccolto elementi utili alla ricostruzione di quanto accaduto, secondo quanto previsto dalle competenze d’indagine.



Nonostante la caccia all’uomo sia cominciata nella zona della Revoltante, i controlli non restano confinati lì: le ricerche del 37enne proseguono nella vasta area rurale tra la foce dell’Adige e quella del Po. Per questo motivo il primo cittadino ha ribadito la necessità che la popolazione eviti spostamenti verso le aree in cui sono ancora in corso le operazioni delle forze dell’ordine.



Le forze di polizia hanno proseguito tutte le attività coordinate e di pattugliamento, puntando a circoscrivere il territorio e a individuare eventuali vie di fuga. Le autorità competenti mantengono il riserbo su dettagli investigativi per non compromettere le attività in corso.



La località Revoltante è descritta come una zona di campagna, distante pochi chilometri dal centro abitato di Cavarzere, e rappresenta il punto in cui gli agenti avevano individuato la villetta. Anche se le fasi operative di maggior pressione non sono più concentrate esclusivamente lì, il timore tra i residenti è rimasto alto nella serata e nella notte successive all’episodio.



Sotto indagine resta anche la sequenza degli spari uditi da testimoni. La molteplicità delle versioni raccolte ha spinto gli inquirenti a affidarsi esclusivamente ai rilievi scientifici per stabilire l’esatta dinamica dei fatti e la corrispondenza tra i reperti rinvenuti sul posto e le versioni oculari.



L’operazione, condotta dalla squadra mobile di Napoli e con il coordinamento della procura veneziana per gli aspetti locali, ha portato all’uccisione del 27enne e alla fuga del ricercato. Le autorità hanno ribadito l’invito alla popolazione a collaborare, evitando di accedere alle aree interessate dalle ricerche e segnalando alle forze dell’ordine qualsiasi movimento sospetto.



Nella campagna veneziana, tra la foce dell’Adige e quella del Po, proseguono intanto le ricerche dell’uomo in fuga, Ervis Murra.