Elisabetta Gualmini ha ufficializzato il 27 novembre 2026 la sua candidatura a sindaca di Bologna per le elezioni comunali del 2027, presentandosi come sfidante di Lepore.

Eurodeputata con Azione e in precedenza nel Pd, Gualmini ha scelto di lanciare la sua corsa richiamando un paragone personale: “Mi sento la James Talarico di Bologna”, ha detto, richiamando l’immagine di un profilo politico giovane e dinamico.

La candidata ha espresso la convinzione di poter arrivare al ballottaggio e imporsi nella tornata finale: “Al ballottaggio ci arriverò io e vincerò”, ha dichiarato. Ha indicato come priorità del suo programma le politiche abitative e la sicurezza, definite al centro della sua attenzione.

L’annuncio segna l’ingresso ufficiale di Gualmini nella competizione per la guida del Comune di Bologna in vista del voto del 2027.