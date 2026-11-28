La presidente del Consiglio, in un video diffuso ieri, ha risposto alle critiche sul fronte pensioni assicurando che non ci sono tagli agli assegni in vigore. «Nessuna pensione tagliata», ha detto, ribadendo la posizione del governo.

Il punto centrale della discussione non è però la riduzione delle pensioni già erogate, ma la mancata applicazione di incrementi che incidono sul potere d’acquisto dei pensionati. Secondo quanto riportato, la stretta in corso si traduce infatti in una perdita di capacità di spesa delle pensioni.

La dichiarazione è stata resa pubblica il 27 novembre 2026; l’articolo è stato aggiornato alle 16:47.