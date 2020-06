Venezia, ecco i primi ombrelloni in Piazza San Marco. Le foto in anteprima

Venezia, sono arrivati gli ombrelloni in Piazza San San Marco.

Richiesti e attesi dai Caffè Storici, ripareranno i clienti dal sole e, si spera, dai gabbiani sempre più aggressivi dell’area Marciana.

Sono arrivati questa mattina gli ombrelloni, tutti dello stesso color avorio Come nei quadri del Canaletto, e il primo a installarli nel plateatico è lo storico Caffè Florian, che proprio quest’anno compie 300 anni.

Impossibile non notarli all’ombra del campanile: è un momento storico per la Piazza che cambia la sua immagine e presentazione. Non serve però tornare ai tempi del Canaletto per ritrovare i tendoni parasole in Piazza San Marco, negli anni Cinquanta c’erano pure alcuni ombrelloni che poi sono stati rimossi con il nuovo regolamento comunale per il decoro della Piazza dell’epoca. Negli anni Novanta, con la crescita esponenziale del turismo a Venezia, si affacciavano alla Piazza nuovi locali, come il Totobar e l’Aurora, che prima non c’erano. Si decise allora che l’arredo dovesse essere uguale per tutti: la stessa forma e dimensione dei tavolini, e così per le sedie che però dovevano avere un colore diverso per ogni Caffè.

Il primo a mettere i parasole sul plateatico, il Caffè Florian, sarà anche quello ad averne di più: 18.

Sono invece 12 per il Caffè Chioggia e 12 per il Caffè Aurora.

Dall’altra Parte della Piazza, sulle Procuratie Vecchie, saranno 12 per il Grancaffe Quadri e 13 per Lavena.

Da anni i titolari degli storici locali in Piazza chiedevano di poter mettere gli ombrelloni, senza mai ricevere il via libera. Questa volta invece c’è stata l’Approvazione della Soprintendenza e del Comune.

La speranza è che questa piccola attenzione verso i clienti, soprattutto nelle ore più calde d’estate in Piazza, possa aiutare gli affari di una stagione già duramente colpita dall’acqua alta eccezionale prima, e dal coronavirus poi.

Giorgia Pradolin