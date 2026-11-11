Alta Versilia in emergenza: 12 evacuati a Ponte Stazzemese per allagamenti, torrenti sotto osservazione

Dodici persone, appartenenti a otto nuclei familiari, sono state evacuate ieri da una palazzina di case popolari a Ponte Stazzemese, in Alta Versilia, a causa degli allagamenti provocati dal maltempo. L’emergenza è stata innescata dall’intasamento di una briglia di sbarramento lungo un torrente.

Il Comune ha fatto sapere che alcuni degli sfollati non potranno rientrare nelle proprie abitazioni e che sono in corso ricerche di soluzioni abitative alternative. Il sindaco Maurizio Verona ha rassicurato che “Nessuno è in pericolo”.

Allagamenti e esondazioni sono stati segnalati anche a Pietrasanta e a Capezzano Pianore. Disagi si sono verificati nelle scuole: alcuni bambini di un asilo sono stati trasferiti per motivi di sicurezza.

Le precipitazioni sono state abbondanti nella zona: oltre 200 millimetri di pioggia sono caduti tra Stazzema e Seravezza, con punte di 230 millimetri riportate dal sindaco. A Camaiore si sono registrati fino a 53 millimetri in un’ora. A Pietrasanta si sono avuti allagamenti in diverse aree.

Sotto osservazione i corsi d’acqua: il torrente Baccatoio ha raggiunto il secondo livello a Pietrasanta, mentre il Carrione ha toccato il primo livello a Carrara. In calo il fiume Versilia a Seravezza. Le precipitazioni più intense si sono spostate verso l’interno, ma nelle prossime ore sono attesi nuovi rovesci anche sulle aree già colpite.

Nel Pistoiese alcune strade e sottopassi sono stati chiusi a causa del maltempo.