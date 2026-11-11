Scossa di terremoto: magnitudo 4.1 al largo delle Eolie. Avvertito a Palermo e Catania, sciame sismico in corso

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata all’alba di mercoledì 11 novembre nel Mar Tirreno, con epicentro vicino alle isole Eolie. Il movimento tellurico, rilevato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) alle 06:12, è stato percepito distintamente in diverse zone della Sicilia, tra cui Palermo e Catania.



L’evento si è verificato a una profondità di circa 8 chilometri, secondo i rilevamenti ufficiali. La quota relativamente bassa del sisma spiega in parte la sua sensazione sulla superficie, nonostante la magnitudo non rientri tra le più elevate.



Dopo la scossa principale, nello spazio di due ore sono state registrate altre sei repliche. La prima è stata alle 06:31 con magnitudo 2.2 a 10 km di profondità; a seguire, alle 06:41 una scossa di magnitudo 2.6 sempre a 10 km. Le successive rilevazioni segnano ancora piccole scosse: 2.2 alle 06:51, 2.1 alle 07:06, 2.2 alle 07:07, tutte con profondità indicata a 10 km. Un’ultima replica, alle 08:12, è stata invece misurata a magnitudo 2.3 e a 34 km di profondità.



Al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o a cose. I monitoraggi strumentali proseguono per valutare eventuali sviluppi e per aggiornare la popolazione su ulteriori repliche.



Il fenomeno è inquadrato come sciame sismico: si definisce così una serie di scosse concentrate in un’area e in un arco temporale relativamente breve. In questo caso, la sequenza è letta in relazione ai movimenti delle grandi strutture tettoniche che interessano la regione, in particolare la placca africana e quella euroasiatica.



La Sicilia e il Tirreno meridionale sono territori caratterizzati da attività sismica frequente, spesso collegata alle complesse interazioni tra queste placche. Le autorità scientifiche continuano a raccogliere dati per comprendere l’eventuale evoluzione della sequenza e per verificare se si tratti di una fase che si esaurirà rapidamente o di un evento più prolungato.



Non è la prima volta, nelle ultime settimane, che l’area intorno alle Eolie viene interessata da una serie di scosse. Lo scorso 23 ottobre uno sciame sismico aveva colpito le stesse zone, con una scossa massima che raggiunse magnitudo 5.0. Allora fu diramata un’allerta tsunami che in seguito venne revocata, provocando forte apprensione tra i residenti.



Per il momento gli aggiornamenti ufficiali disponibili indicano soltanto la successione delle scosse già registrate e la verifica in corso dei dati. Le autorità competenti e gli istituti geofisici rimangono attivi nel monitoraggio della situazione mentre lo sciame sismico è in corso.